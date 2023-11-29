2 vuoden takuu
XV1793/01
Vaihtoharjat
Philipsin johdottomien AquaTrio Wet & Dry 9000 Series -imurien kanssa yhteensopiva vaihtoharjapakkaus. Pakkaus sisältää kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa. Harjat on suositeltavaa vaihtaa puolen vuoden välein.
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
XW9465/11
XW9463/11
XW9383/01
XW9385/01
Philips AquaTrio 9000 -imuriin
2 erittäin pehmeää mikrokuituharjaa
Hellävarainen koville lattiapinnoille
Huolehdi tehosta vaihtamalla 6 kk:n välein
Kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa koville lattiapinnoille*.
Harjat on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.
Palkinnot
2.3
5:stä
4
Arviot
Axtension78
29/11/2023
Deutschland
Viel zu weich
Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Resiwally
01/06/2024
Deutschland
Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei
Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Babuba
07/01/2024
Deutschland
Probleme mit mikrobürsten
Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten
Puulattiat: vain imemättömille lattiapinnoille