TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtoharjat

XV1793/01

2.3

| (4) Arviot

1 palkinto

Vaihtoharjat

Philipsin johdottomien AquaTrio Wet & Dry 9000 Series -imurien kanssa yhteensopiva vaihtoharjapakkaus. Pakkaus sisältää kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa. Harjat on suositeltavaa vaihtaa puolen vuoden välein.

Näytä kaikki edut
Yhteensopivat tuotteet
AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Wet & Dry 9000 Series Johdoton imuri

XW9384/01R1

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Wet & Dry 9000 Series Johdoton imuri

XW9385/01R1

PerfectCare 6000 Series

PerfectCare 6000 Series
AquaTrio johdoton imuri ja moppi - kunnostettu

XW9465/11R1

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
Wet & Dry 9000 Series Johdoton imuri

XW9383/01R1

9000 Series

9000 Series
Johdoton AquaTrio-imuri ja pesuri

XW9463/11R1

AquaTrio Cordless

AquaTrio Cordless
9000 Series Wet & Dry varsi-imuri

XW9465/11

9000 Series

9000 Series
Johdoton AquaTrio-imuri ja pesuri

XW9463/11

AquaTrio 9000 Series

AquaTrio 9000 Series
Johdoton varsi-imuri

XW9383/01

AquaTrio 9000 Series

AquaTrio 9000 Series
Johdoton varsi-imuri

XW9385/01

Alkuperäinen vaihtoharja johdottomiin AquaTrio-imureihin

Vaihtoharjat

  • Philips AquaTrio 9000 -imuriin

  • 2 erittäin pehmeää mikrokuituharjaa

  • Hellävarainen koville lattiapinnoille

  • Huolehdi tehosta vaihtamalla 6 kk:n välein

Erittäin pehmeät mikrokuituharjat

Kaksi erittäin pehmeää mikrokuitutehoharjaa koville lattiapinnoille*.

Varmista puhdistusteho vaihtamalla harjat 6 kuukauden välein

Harjat on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Palkinnot

  • Kuva: VRS_PBTAWARD66

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

2.3

5:stä

4

Arviot

5
4
1

29/11/2023

Deutschland

Deutschland

Viel zu weich

Grundsätzlich funktioniert die Nassreinigung nicht schlecht, leider sind die Bürsten viel zu weich, um z.B. Flecken von Fliesen zu entfernen. Eine Alternative mit harten Bürsten wäre zu empfehlen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

01/06/2024

Deutschland

Deutschland

Bürsten sind viel zu weich und sollten etwas sei

Die Bürsten sollten länger und stärker sein. Viel zu weich

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

07/01/2024

Deutschland

Deutschland

Probleme mit mikrobürsten

Probleme während des saugen. Die Bürsten springen immer raus. Es ist viel zur weich und macht bei hartnäckigen Schmutz nicht sauber

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Arvioitu tuote: AquaTrio Cordless Accessories XV1793/01 Ersatzbürsten

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Puulattiat: vain imemättömille lattiapinnoille