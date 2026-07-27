2 vuoden takuu
XW9465/11
Patentoidut AquaSpin-harjat: 4 000 kierroksen puhdistusteho minuutissa.
Selviä kaikenlaisesta sotkusta!
Jopa 55 min käyttöaika*
Nopea automaattinen puhdistus: anna meidän hoitaa työ!
Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua
Puhdista kaikki pinnat ja kaikenlaiset sotkut! Poista pöly ja lika matoista koviin lattioihin tehokkaalla kuivaimurilla. Täydellisesti mopattu lattia yhdellä pyyhkäisyllä, aktivoi tehokas märkä- ja imurointimoduuli!
AquaTrio puhdistaa itsensä automaattisesti jokaisen käytön jälkeen poistaen kosteuden, lian ja bakteerit. Ei vaadi manuaalista puhdistusta. Aina puhdas ja käyttövalmis.
PowerCyclone Aqua erottelee lian ja likaisen veden tehokkaasti, jotta lattiaa pestään aina puhtaalla vedellä.
Arviot
Johdottomien märkä- ja kuivaimureiden luokassa, perustuen harjan kierroksiin minuutissa, testattu huippumalleja vastaan, 2025
Riippuu käytöstä ja tiloista
Normaalitilassa imuroitaessa ja mopattaessa