TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
  • Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.

AquaTrio Cordless9000 Series Wet & Dry varsi-imuri

XW9465/11

Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.
Selviä kaikenlaisesta sotkusta maailman nopeimmilla harjoilla*. Poista pöly, lika, tahrat ja nesteroiskeet yhdellä pyyhkäisyllä. Harjat pyörivät 4000 kierrosta minuutissa, mikä varmistaa harjojen jatkuvan huuhtelun ja aina puhtaan lattian.
Näytä kaikki edut

Maailman nopeimmat harjat*

Rakennettu suoriutumaan, valmis kaikkiin haasteisiin.

  • Patentoidut AquaSpin-harjat: 4 000 kierroksen puhdistusteho minuutissa.

  • Selviä kaikenlaisesta sotkusta!

  • Jopa 55 min käyttöaika*

  • Nopea automaattinen puhdistus: anna meidän hoitaa työ!

  • Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua

Selviä kaikesta - Poista pöly, lika, tahrat ja nesteet yhdellä kertaa

Selviä kaikesta - Poista pöly, lika, tahrat ja nesteet yhdellä kertaa

Puhdista kaikki pinnat ja kaikenlaiset sotkut! Poista pöly ja lika matoista koviin lattioihin tehokkaalla kuivaimurilla. Täydellisesti mopattu lattia yhdellä pyyhkäisyllä, aktivoi tehokas märkä- ja imurointimoduuli!

Nopea automaattinen puhdistus: anna meidän hoitaa työ!

Nopea automaattinen puhdistus: anna meidän hoitaa työ!

AquaTrio puhdistaa itsensä automaattisesti jokaisen käytön jälkeen poistaen kosteuden, lian ja bakteerit. Ei vaadi manuaalista puhdistusta. Aina puhdas ja käyttövalmis.

Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua.

Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua.

PowerCyclone Aqua erottelee lian ja likaisen veden tehokkaasti, jotta lattiaa pestään aina puhtaalla vedellä.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Johdottomien märkä- ja kuivaimureiden luokassa, perustuen harjan kierroksiin minuutissa, testattu huippumalleja vastaan, 2025

  2. Riippuu käytöstä ja tiloista

  3. Normaalitilassa imuroitaessa ja mopattaessa