Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Pölynimurit ja mopit
Kaikki sarjat
AquaTrio Cordless 9000 Series Wet & Dry varsi-imuri
Tuki
XW9465/11
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
Lisäys käyttöoppaaseen
XW9463 XW9465 Quick Start Guide
Akku ja laturiLitiumioniakku 25,2 V
Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtoharjat
AquaTrio CordlessLikaisen veden säiliö
AquaTrio CordlessLikaisen veden säiliön kansi
AquaTrio CordlessPuhtaan veden säiliö
AquaTrio CordlessAlusta jälkipuhdistus- ja säilytysasemaan
AquaTrio CordlessJohdottoman imurin pölysäiliö (kuiva)
AquaTrio CordlessMiniturboharjasuutin
AquaTrio CordlessLetku johdottomaan imuriin (kuiva)
AquaTrio CordlessSeinäteline johdottomalle imurille
Cordless Vacuum Wet & drySuutinharja kuivaimurointiin
Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtosuodatin
Philips lattianpuhdistusaineSoveltuu kaikille koville lattiapinnoille
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme