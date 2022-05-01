2 vuoden takuu
XV1791/01
Vaihtosuodatin
Suodattimen vaihtopakkaus, joka on yhteensopiva Philipsin 9000 Series johdottomien AquaTrio Wet & Dry -imurien kanssa. Pakkaus sisältää koko suodatinkotelon, johon kuuluu yläkansi, alasuojus ja pestävä vaahtomuovisuodatin. Suodatin on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein.
XW9384/01R1
XW9385/01R1
XW9465/11R1
XW9383/01R1
XW9463/11R1
XW9465/11
XW9463/11
XW9383/01
XW9385/01
Suodatinpakkaus Philips AquaTrio 9000 Series -imuriin
Sisältää suodattimen ylä- ja alakannen
Helposti pestävä vaahtomuovisuodatin
Vaihda suodatinpakkaus 6 kk:n välein
Suodatinkotelo, jossa ylä- ja alakansi
Vaahtomuovisuodatin kestää käytössä pitkään, kun se pestään juoksevassa vedessä tai pesukoneessa.
Suodattimet on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.
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