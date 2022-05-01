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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
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  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtosuodatin

XV1791/01

1 palkinto

Vaihtosuodatin

Suodattimen vaihtopakkaus, joka on yhteensopiva Philipsin 9000 Series johdottomien AquaTrio Wet & Dry -imurien kanssa. Pakkaus sisältää koko suodatinkotelon, johon kuuluu yläkansi, alasuojus ja pestävä vaahtomuovisuodatin. Suodatin on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein.

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Alkuperäinen vaihtosuodatin johdottomaan AquaTrio-imuriin

Vaihtosuodatin

  • Suodatinpakkaus Philips AquaTrio 9000 Series -imuriin

  • Sisältää suodattimen ylä- ja alakannen

  • Helposti pestävä vaahtomuovisuodatin

  • Vaihda suodatinpakkaus 6 kk:n välein

Suodatinkotelo, jossa ylä- ja alakansi

Suodatinkotelo, jossa ylä- ja alakansi

Pestävä suodatin takaa pitkäkestoisen imutehon

Vaahtomuovisuodatin kestää käytössä pitkään, kun se pestään juoksevassa vedessä tai pesukoneessa.

Varmista puhdistusteho vaihtamalla harjat 6 kuukauden välein

Suodattimet on suositeltavaa vaihtaa 6 kuukauden välein, jotta laitteen puhdistusteho pysyy optimaalisena.

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Palkinnot

  • Kuva: VRS_PBTAWARD66

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