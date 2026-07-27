Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu

Philips AquaTrio 3-in-1 johdoton pölynimurin ja mopin yhdistelmä on vastaus kaikkiin puhdistustarpeisiisi. Laitteen moppauskokoonpano poistaa vaivattomasti pölyn, lian, tahrat, nesteet ja bakteerit kovista lattiapinnoista. Pölynimurin erillisellä kuivaimurikokoonpanolla imuroit helposti matot ja kovat pinnat, minkä lisäksi imuri voidaan helposti muuntaa varrellisesta pölynimurista rikkaimuriksi, jolla puhdistat kätevästi verhoillut pinnat, hyllyt, listat, pöytätasot ja auton sisäpinnat.