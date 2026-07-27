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  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
  • Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
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AquaTrio 9000 SeriesJohdoton varsi-imuri

XW9385/01

Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu
Philips AquaTrio 3-in-1 johdoton pölynimurin ja mopin yhdistelmä on vastaus kaikkiin puhdistustarpeisiisi. Laitteen moppauskokoonpano poistaa vaivattomasti pölyn, lian, tahrat, nesteet ja bakteerit kovista lattiapinnoista. Pölynimurin erillisellä kuivaimurikokoonpanolla imuroit helposti matot ja kovat pinnat, minkä lisäksi imuri voidaan helposti muuntaa varrellisesta pölynimurista rikkaimuriksi, jolla puhdistat kätevästi verhoillut pinnat, hyllyt, listat, pöytätasot ja auton sisäpinnat.
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Nopeasti pyörivät, itsepuhdistuvat tehoharjat takaavat puhtaan lopputuloksen

Kokonaisvaltaisin* ja hygieenisin siivousratkaisu

  • Vaivatonta imurointia ja moppausta samanaikaisesti

  • Sopii sekä pölylle, roskille, tahroille että roiskeille

  • Mukana erillinen kuivaimuroinnin kokoonpano

  • Jopa 90 min imurointiaikaa, 50 min imurointi ja moppaus -tilassa**

  • Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua

Patentoidut AquaSpin-harjat: 4 000 kierroksen puhdistusteho minuutissa.

Patentoidut AquaSpin-harjat: 4 000 kierroksen puhdistusteho minuutissa.

AquaSpin-tekniikalla varustettu laite sisältää maailman nopeimmat harjat*, jotka pysyvät aina puhtaina - käytön aikana ja sen jälkeen.* *Johdottomien märkä- ja kuivaimureiden kategoriassa, perustuen harjan kierroksiin minuutissa, testattu high-end-malleja vastaan, 2025.

Selviä kaikesta - Poista pöly, lika, tahrat ja nesteet yhdellä kertaa

Selviä kaikesta - Poista pöly, lika, tahrat ja nesteet yhdellä kertaa

Puhdista kaikki pinnat ja kaikenlaiset sotkut! Poista pöly ja lika matoista koviin lattioihin tehokkaalla kuivaimurilla. Täydellisesti mopattu lattia yhdellä pyyhkäisyllä, aktivoi tehokas märkä- ja imurointimoduuli!

Jopa 55 min käyttöaika** keskeytymättömään siivoukseen

Jopa 55 min käyttöaika** keskeytymättömään siivoukseen

Yhdellä latauksella, yksi puhdistus: imuroi ja moppaa kaikki tarvitsemasi alueet keskeytyksettä. Kattaa jopa 285 m2! **

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Ainoa johdoton ratkaisu, joka sisältää 3 kokoonpanoa (kuivaimurointi, imurointi ja moppaus, rikkaimuri). Monenlaisen lian, kuten roiskeiden imurointi edestakaisella liikkeellä ja jatkuvasti puhdistuvat tehoharjakset.

  2. Riippuu käytöstä ja tiloista

  3. Normaalitilassa imuroitaessa ja mopattaessa