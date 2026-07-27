2 vuoden takuu
XW9385/01
Vaivatonta imurointia ja moppausta samanaikaisesti
Sopii sekä pölylle, roskille, tahroille että roiskeille
Mukana erillinen kuivaimuroinnin kokoonpano
Jopa 90 min imurointiaikaa, 50 min imurointi ja moppaus -tilassa**
Puhdista raikkaalla vedellä joka kerta: PowerCyclone Aqua
AquaSpin-tekniikalla varustettu laite sisältää maailman nopeimmat harjat*, jotka pysyvät aina puhtaina - käytön aikana ja sen jälkeen.* *Johdottomien märkä- ja kuivaimureiden kategoriassa, perustuen harjan kierroksiin minuutissa, testattu high-end-malleja vastaan, 2025.
Puhdista kaikki pinnat ja kaikenlaiset sotkut! Poista pöly ja lika matoista koviin lattioihin tehokkaalla kuivaimurilla. Täydellisesti mopattu lattia yhdellä pyyhkäisyllä, aktivoi tehokas märkä- ja imurointimoduuli!
Yhdellä latauksella, yksi puhdistus: imuroi ja moppaa kaikki tarvitsemasi alueet keskeytyksettä. Kattaa jopa 285 m2! **
Arviot
Ainoa johdoton ratkaisu, joka sisältää 3 kokoonpanoa (kuivaimurointi, imurointi ja moppaus, rikkaimuri). Monenlaisen lian, kuten roiskeiden imurointi edestakaisella liikkeellä ja jatkuvasti puhdistuvat tehoharjakset.
Riippuu käytöstä ja tiloista
Normaalitilassa imuroitaessa ja mopattaessa