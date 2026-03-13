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AquaTrio 9000 Series Johdoton varsi-imuri
Tuki
XW9385/01
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Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383
EU Declaration of Conformity - English (US)
Kaikki (10)
Voinko käyttää Philips AquaTrio 9000 -imuria kaikilla lattiapinnoilla ja matoilla?
Ovatko Philips-pölynimurin tarvikkeet yhteensopivia muiden mallien kanssa?
Kuinka kauan johdotonta Philips-pölynimuria pitäisi ladata?
Missä Philips-pölynimurin malli-/sarjanumero on?
Millaista vettä voin käyttää Philips Aquatrio -pölynimurissani?
Akku ja laturiLitiumioniakku 25,2 V
Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtoharjat
AquaTrio CordlessLikaisen veden säiliö
AquaTrio CordlessLikaisen veden säiliön kansi
AquaTrio CordlessPuhtaan veden säiliö
AquaTrio CordlessAlusta jälkipuhdistus- ja säilytysasemaan
AquaTrio CordlessJohdottoman imurin pölysäiliö (kuiva)
AquaTrio CordlessVerkkolaite
AquaTrio CordlessMiniturboharjasuutin
AquaTrio CordlessLetku johdottomaan imuriin (kuiva)
AquaTrio CordlessSeinäteline johdottomalle imurille
Cordless Vacuum Wet & drySuutinharja kuivaimurointiin
Johdottoman AquaTrion lisätarvikkeetVaihtosuodatin
Philips lattianpuhdistusaineSoveltuu kaikille koville lattiapinnoille
AquaTrio CordlessHarjasuutin
Philips AquaTrio -imurista vuotaa vettä
Johdottomassa Philips AquaTrio -imurissa näkyy virhekoodi
Philips AquaTrio -imuri jättää vesijälkiä lattialle
Philips AquaTrio -imurin imuteho on heikko
Philips AquaTrio -imurista kuuluu voimakas tai epätavallinen ääni
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