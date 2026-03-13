TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

AquaTrio 9000 Series Johdoton varsi-imuri

Tuki

AquaTrio 9000 SeriesJohdoton varsi-imuri

XW9385/01

AquaTrio 9000 Series Johdoton varsi-imuri

Siirry kauppaan

Rekisteröi tuotteesi

Hanki laajennettu takuu

Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).

Rekisteröidy nyt

Oppaat

Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 9000 Series XW9385 XW9383

  • PDF tiedosto, 2.9 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF tiedosto, 638.6 kB
  • 24 March 2026

Usein kysytyt kysymykset

Osat ja lisätarvikkeet

Vianmääritys

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme