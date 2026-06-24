Pölyä pääsee ulos Philips PowerPro Aqua -pölynimurista

2 vuoden takuu
Suosittelemme puhdistamaan Philips PowerPro Aqua -pölynimurin suodattimet 2-4 viikon välein, jotta imuteho säilyy optimaalisena. Sinun ei tarvitse vaihtaa suodatinta. Katso tästä, miten suodattimet puhdistetaan.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6404/01 .
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