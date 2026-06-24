Philips PowerPro Stick -pölynimurini harja ei pyöri

2 vuoden takuu
Jos Philips PowerPro Stick -pölynimurin harja ei pyöri, se saattaa olla likainen. Katso, miten voit puhdistaa harjan itse.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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