TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

30-day return

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Philips PowerPro Stick -pölynimurini harja ei pyöri

Jos Philips PowerPro Stick -pölynimurin harja ei pyöri, se saattaa olla likainen. Katso, miten voit puhdistaa harjan itse.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: FC6171/01 , FC6172/01 , FC6404/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu