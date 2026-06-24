Philipsin asiakastuki Philips PowerPro Stick -pölynimurini harja ei pyöri

Jos Philips PowerPro Stick -pölynimurin harja ei pyöri, se saattaa olla likainen. Katso, miten voit puhdistaa harjan itse.

Puhdista harja hiuksista ja nukasta Voit puhdistaa Philips PowerPro Stick -pölynimurin harjan seuraavasti: Avaa suuttimen suojus ja irrota harja Poista karvat ja nukka suuttimesta. Jos harjan ympärille on takertunut hiuksia, voit leikata ne irti saksilla Aseta harja takaisin suuttimeen ja sulje suojus Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun.