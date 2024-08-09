Johdottomasta Philips-pölynimuristani kuuluu epätavallista ääntä

Alla olevat tiedot koskevat vain 7000- ja 8000-sarjojen johdottomia laitteita (Aqua).



8000- tai 7000-sarjojen johdottomien pölynimurien lattiantunnistus on käytössä. Laite tunnistaa automaattisesti lattiatyypin ja optimoi puhdistuksen parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tämä toiminto voi aiheuttaa pölynimurin äänen muuttumista käytön aikana. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos haluat puhdistaa laitteen valitsemallasi teholla, poista älykäs toiminto käytöstä laitteen valikosta.



Katso alla olevasta videosta (0:34–1:02), miten toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.