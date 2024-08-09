Johdottomasta Philips-pölynimuristani kuuluu epätavallista ääntä
Jos johdoton Philips-pölynimuri tuottaa epätavallista ääntä, katso mahdolliset syyt ja ratkaisut alla olevasta artikkelista.
Tarkista, onko johdottoman Philips-pölynimurin suuttimeen, putkeen tai letkuun juuttunut esine. Jokin laitteen osiin juuttunut esine saattaa tukkia osittain pölynimurin ilmavirran. Jos näin on, poista esine ennen kuin jatkat imurointia.
Jos käytössä on lisävaruste, jota et tavallisesti käytä, johdottomasta Philips-pölynimurista saattaa kuulua erilainen ääni. Tarkista, kuulostaako pölynimurin ääni jälleen tavalliselta, kun lopetat kyseisen lisävarusteen käytön. Jos näin on, ääni on normaali eikä siitä tarvitse huolestua.
Jos johdottoman Philips-pölynimurin moottori tai poistosuodatin on tukossa, pölynimurista voi kuulua epätavallista ääntä. Ratkaise ongelma puhdistamalla pölynimurin suodatin.
Toinen syy siihen, että pölynimurista kuuluu epätavallinen ääni, voi olla suodattimien siirtyminen paikaltaan. Aseta tällöin suodattimet niiden oikeaan paikkaan pölynimurissa.
Lisätietoja suodattimen asentamisesta ja puhdistamisesta on käyttöohjeessa, joka löytyy pölynimurin online-tuotesivun tukiosiosta.
Jos johdottoman Philips-pölynimurin pölysäiliö on täynnä, laitteesta saattaa kuulua epätavallista ääntä. Korjaa ongelma tyhjentämällä ja puhdistamalla pölysäiliö. Lisätietoja pölysäiliön puhdistamisesta on käyttöoppaassa, joka löytyy pölynimurin tuotesivun tukiosiosta.
Alla olevat tiedot koskevat vain 7000- ja 8000-sarjojen johdottomia laitteita (Aqua).
8000- tai 7000-sarjojen johdottomien pölynimurien lattiantunnistus on käytössä. Laite tunnistaa automaattisesti lattiatyypin ja optimoi puhdistuksen parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Tämä toiminto voi aiheuttaa pölynimurin äänen muuttumista käytön aikana. Sinun ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos haluat puhdistaa laitteen valitsemallasi teholla, poista älykäs toiminto käytöstä laitteen valikosta.
Katso alla olevasta videosta (0:34–1:02), miten toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
Jos edellä mainitut tilanteet eivät sovellu sinun tapaukseesi, Philips-pölynimurin moottori on saattanut vaurioitua. Ota tässä tapauksessa meihin yhteyttä osoitteessa www.philips.com/support .
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:FC6826/01R1 , XC7043/01R1 , XC2011/01 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›