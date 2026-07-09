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Philipsin asiakastuki

Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin

Jos et ole tyytyväinen Philips OneBladen ajotulokseen, ratkaise ongelma alla olevien vianmääritysohjeiden avulla. Huomaa, että OneBlade on suunniteltu jättämään hieman tilaa terän ja ihon väliin, jotta ajaminen on sekä tarkkaa että ihoystävällistä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/24 , QP2734/23 , QP2724/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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