Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin

Jos et ole tyytyväinen Philips OneBladen ajotulokseen, ratkaise ongelma alla olevien vianmääritysohjeiden avulla. Huomaa, että OneBlade on suunniteltu jättämään hieman tilaa terän ja ihon väliin, jotta ajaminen on sekä tarkkaa että ihoystävällistä.
Philips OneBlade on suunniteltu parran ja sängen siistimiseen ihoa ärsyttämättä. Jos haluat erityisen tarkan ja siistin ajotuloksen, suosittelemme käyttämään Philipsin parranajokoneita.
Saat parhaan tuloksen, kun käytät Philips OneBladea annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä vinkkejä OneBladen käyttöön.
1. Puhdista iho ennen OneBladen käyttöä.
2. Aseta terä tiiviisti ihoa vasten.
3. Liikuta terää karvojen kasvusuuntaa vastaan.
4. Tee pitkiä vetoja ja paina samalla kevyesti.
5. Voit halutessasi käyttää OneBladea myös partavaahdon tai -geelin kanssa. Laitetta voi käyttää myös suihkussa.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:QP1924/24 , QP2734/23 , QP2724/23 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›