Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin

Saat parhaan tuloksen, kun käytät Philips OneBladea annettujen ohjeiden mukaisesti. Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä vinkkejä OneBladen käyttöön.



1. Puhdista iho ennen OneBladen käyttöä.



2. Aseta terä tiiviisti ihoa vasten.



3. Liikuta terää karvojen kasvusuuntaa vastaan.



4. Tee pitkiä vetoja ja paina samalla kevyesti.



5. Voit halutessasi käyttää OneBladea myös partavaahdon tai -geelin kanssa. Laitetta voi käyttää myös suihkussa.