Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla

Jos Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kokonaan, voit parantaa laitteen suorituskykyä seuraavien vinkkien avulla tai katsoa seuraavasta videosta, miten epilaattoria käytetään oikein.
Epiloinnin kannalta ihanteellinen ihokarvan pituus on 3–4 mm. Jos ihokarvat ovat tätä pidempiä, lyhennä niitä ensin epilaattorin trimmausosalla. Jos epilaattorissa ei ole ohjauskampaa, ajele ihokarvat ja odota noin viikko, jotta ne ehtivät kasvaa sopivaan epilointipituuteen.
Venytä ihoa epiloinnin aikana ja liikuta epilointipäätä hitaasti iholla, jotta levyt tarttuvat ihokarvoihin mahdollisimman hyvin. Saat parhaan tuloksen liikuttamalla laitetta karvojen kasvusuunnan vastaisesti varmistaen samalla, että ajopää koskettaa ihoa.
Jotta epilaattori pystyy poistamaan ihokarvat oikein, sitä on pidettävä oikeassa kulmassa.
Johdollinen epilaattori kannattaa pitää kohtisuorassa ihoon nähden. Johdotonta epilaattoria kannattaa pitää hieman viistossa, noin 75 asteen kulmassa. Katso tarkemmat käyttöohjeet epilaattorimallisi käyttöoppaasta.
Liikuta epilointipäätä hitaasti iholla epiloinnin aikana, jotta levyt pääsevät tarttumaan ihokarvoihin. Saat parhaan tuloksen liikuttamalla laitetta karvojen kasvusuunnan vastaisesti ja varmistamalla, että pää koskettaa ihoa koko ajan.
Tarkista aina ennen epilaattorin käyttöä, että sen pää on puhdas. Jos epilaattorin epilointilevyihin on tarttunut karvoja tai roskia, irrota ne ja pese ajopää ennen käyttöä. Varmista myös, että iho on puhdas ja kuiva ennen epilointia.
Jos olet kokeillut edellä mainittuja vinkkejä, etkä ole vieläkään tyytyväinen Philips-epilaattorin tuloksiin, ota meihin yhteyttä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›