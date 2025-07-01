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Philipsin asiakastuki

Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?

Käytössäsi on kaksi nopeusasetusta. Voit valita hitaan tai nopean asetuksen painamalla virtapainiketta tai liu’uttamalla nopeusasetuksen liukukytkimen ylös. 

Jos painat virtapainiketta yhden kerran, Philips-epilaattori käynnistyy ja käyttää nopeaa asetusta (asetus II). Jos painat virtapainiketta uudelleen, laite käyttää hidasta asetusta (asetus I). Epilaattori sammuu, kun painat virtapainiketta kolmannen kerran.

Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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