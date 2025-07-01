Philipsin asiakastuki Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?

Käytössäsi on kaksi nopeusasetusta. Voit valita hitaan tai nopean asetuksen painamalla virtapainiketta tai liu’uttamalla nopeusasetuksen liukukytkimen ylös.



Jos painat virtapainiketta yhden kerran, Philips-epilaattori käynnistyy ja käyttää nopeaa asetusta (asetus II). Jos painat virtapainiketta uudelleen, laite käyttää hidasta asetusta (asetus I). Epilaattori sammuu, kun painat virtapainiketta kolmannen kerran.

Series 2000, 4000 -epilaattorit Epilaattorissa on kaksi nopeusasetusta. Ajopäätä käytettäessä valittavissa on vain yksi nopeusasetus. Tämä asetus sopii parhaiten ihokarvojen ajeluun. Series 8000, 9000, 9900 -epilaattorit Kun painat virtapainiketta, epilaattori käynnistyy suurimmalla nopeudella. Jos painat virtapainiketta uudelleen, epilaattori käynnistyy pienemmällä nopeudella. Käytä pienempää nopeutta alueilla, joilla karvankasvu on vähäistä, vaikeapääsyisillä alueilla ja alueilla, joilla luut ovat lähellä ihon pintaa, kuten nilkoissa ja polvissa.