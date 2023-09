Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?

Käytössäsi on kaksi nopeusasetusta. Voit valita hitaan tai nopean asetuksen painamalla virtapainiketta tai liu’uttamalla nopeusasetuksen liukukytkimen ylös.



Jos painat virtapainiketta yhden kerran, Philips-epilaattori käynnistyy ja käyttää nopeaa asetusta (asetus II). Jos painat virtapainiketta uudelleen, laite käyttää hidasta asetusta (asetus I). Epilaattori sammuu, kun painat virtapainiketta kolmannen kerran.



Huomautus: Essential-epilaattorissa on kaksi nopeusasetusta. Ajopäätä käytettäessä vain yksi nopeusasetus on saatavilla. Tämä asetus sopii parhaiten ihokarvojen ajeluun.