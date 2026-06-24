Philipsin asiakastuki
Philips Avent -kylpylämpömittarissa ei näy lukemia.
Philips Avent -mittari kylpyveden lämpötilan mittaamiseen helpottaa elämääsi. Jos lukemaa ei näy, paristo on ehkä vaihdettava.
- Irrota mittausosa kumikotelosta työntämällä (kuva 1)
- Varmista, että mittariosan pinnalla vesipisaroita. Kuivaa se paperilla
- Irrota 4 ruuvia pienellä ruuvimeisselillä ja irrota paristolokeron kansi (kuva 2).
- Irrota tyhjät paristot varovasti ja aseta uudet paristot (kaksi LR44-nappiparistoa).
- Sulje paristolokero kiinnittämällä ruuvit takaisin.
- Työnnä mittariosa takaisin kumisuojukseen.
Huomautus: käytä vain suositeltuja paristoja ja varmista, että laite on koottu oikein ennen käyttöä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›