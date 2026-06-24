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Philipsin asiakastuki

Philips Avent -kylpylämpömittarissa ei näy lukemia.

Philips Avent -mittari kylpyveden lämpötilan mittaamiseen helpottaa elämääsi. Jos lukemaa ei näy, paristo on ehkä vaihdettava.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCH480/00 , SCH480/20 , SCH550/20 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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