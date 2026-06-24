Philipsin asiakastuki Philips Avent -kylpylämpömittarissa ei näy lukemia.

Philips Avent -mittari kylpyveden lämpötilan mittaamiseen helpottaa elämääsi. Jos lukemaa ei näy, paristo on ehkä vaihdettava.

Vaiheittaiset ohjeet Irrota mittausosa kumikotelosta työntämällä (kuva 1) Varmista, että mittariosan pinnalla vesipisaroita. Kuivaa se paperilla Irrota 4 ruuvia pienellä ruuvimeisselillä ja irrota paristolokeron kansi (kuva 2). Irrota tyhjät paristot varovasti ja aseta uudet paristot (kaksi LR44-nappiparistoa). Sulje paristolokero kiinnittämällä ruuvit takaisin. Työnnä mittariosa takaisin kumisuojukseen. Huomautus: käytä vain suositeltuja paristoja ja varmista, että laite on koottu oikein ennen käyttöä.