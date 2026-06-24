Digitaalisessa Avent-lämpömittarissa näkyy piste

Philips Avent -lämpömittarin näytössä oleva piste ilmaisee, että paristo on vähissä. Vaihda paristo heti, kun symboli palaa, jotta lämpömittarin tulos pysyy tarkkana. Katso, miten voit vaihtaa pariston itse.
Vaihda paristo heti, kun pariston ilmaisin näkyy, jotta lämpömittarin tulos pysyy tarkkana.
Pariston vaihtamisohjeet
Purista suojuksen reunaa ja irrota suojus
Irrota paristo alustasta varovasti. Huomautus: älä vedä paristolokeroa (A) enemmän kuin 1 cm ulospäin, sillä anturi voi hajota. Lokeroa on vedettävä hiukan ulospäin, jotta pääset käsiksi paristoon.
Aseta uusi paristo paikalleen
Aseta suojus takaisin lämpömittariin
HUOMAUTUS: Paristot sisältävät vaarallisia aineita. Hävitä käytetyt paristot asianmukaisesti.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:SCH400/00 , SCH400/30 .
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme
Etsitkö jotain muuta?
Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin