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Digitaalisessa Avent-lämpömittarissa näkyy piste

Philips Avent -lämpömittarin näytössä oleva piste ilmaisee, että paristo on vähissä. Vaihda paristo heti, kun symboli palaa, jotta lämpömittarin tulos pysyy tarkkana. Katso, miten voit vaihtaa pariston itse.

Avent Thermometer battery indicator

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCH400/00 , SCH400/30 .

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