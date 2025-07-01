Philipsin asiakastuki
Philips HomeID -sovellus on sulkeutunut tai kaatunut
Jos HomeID-sovellus kaatuu usein, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:
1. Sulje HomeID-sovellus ja käynnistä se uudelleen.
2. Varmista, että olet asentanut uusimman HomeID-sovellusversion. Tarkista päivitykset App Storesta.
3. Käynnistä puhelimesi uudelleen.
4. Tyhjennä puhelimen välimuisti (Asetukset / HomeID / Tyhjennä välimuisti)
5. Viimeisenä vaihtoehtona voit poistaa HomeID-sovelluksen ja asentaa sen uudelleen.
Jos mikään edellä kuvatuista ohjeista ei auta, ota yhteyttä Philipsin paikalliseen asiakastukeen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›