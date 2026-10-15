2 vuoden takuu
Kun vauvasi kasvaa taaperoksi, hän ei ehkä enää kaipaa tuttiaan jatkuvasti. Tutustu Philips Avent -tuttien käytön lopettamisohjeisiin ja -aikasuosituksiin.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF099/99, SCF087/02, SCF087/26. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Philips Avent -tuteista luopuminen
Miten poistan veden Philips Avent -tutista?
Ovatko Philips Avent -ikäsuositukset tärkeitä?
Mitä eroja Philips Avent -tuteissa on?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Kuinka pitkään Philips Avent -tuttia voi käyttää?