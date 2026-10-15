Philipsin asiakastuki Philips Avent -tuteista luopuminen

Kun vauvasi kasvaa taaperoksi, hän ei ehkä enää kaipaa tuttiaan jatkuvasti. Tutustu Philips Avent -tuttien käytön lopettamisohjeisiin ja -aikasuosituksiin.

Salli 36 kuukauden ikään asti Neuvomme vanhempia sallimaan lasten tutin käytön 36 kuukauden ikään saakka. Tuemme vanhempia tutista luopumisen vaiheissa sivustossamme. Kaikkia Philips Avent -tutteja voidaan käyttää 18 kuukauden ikään asti. Sitä vanhempien lasten käyttöön suosittelemme Freeflow 18 Months+ -tuttia.