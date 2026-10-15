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Philipsin asiakastuki

Philips Avent -tuteista luopuminen

Kun vauvasi kasvaa taaperoksi, hän ei ehkä enää kaipaa tuttiaan jatkuvasti. Tutustu Philips Avent -tuttien käytön lopettamisohjeisiin ja -aikasuosituksiin.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF099/99, SCF087/02, SCF087/26. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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