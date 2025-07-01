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Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen

Tarkista Philips Avent -tutti käsin ennen jokaista käyttökertaa. Tässä ohjevideossa kerrotaan, miten tarkistaa Philips Avent -tutin turvallisuus. Samat ohjeet koskevat Philips Avent Soothie -tutteja.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/17 , SCF087/99 , SCF087/27 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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