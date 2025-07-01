Philipsin asiakastuki Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen

Tarkista Philips Avent -tutti käsin ennen jokaista käyttökertaa. Tässä ohjevideossa kerrotaan, miten tarkistaa Philips Avent -tutin turvallisuus. Samat ohjeet koskevat Philips Avent Soothie -tutteja.

Tutin turvallisuuden tarkistusta koskevat ohjeet Suosittelemme tutin vaihtamista uuteen 4 viikon käytön jälkeen turvallisuus- ja hygieniasyistä. Vahingoittunut tutti on vaihdettava jo aiemmin. Vaihda Philips Avent -tutti, jos se on vahingoittunut. Tarkistusohjeet: Tarkista tutti ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista tutin kunto vetämällä sen kaikkia osia eri suuntiin. Varmista, ettei tutissa ole halkeamia. Värjäytynyttä tuttia on turvallista käyttää, eikä siitä ole vaaraa lapselle, jos tutti on hyvässä kunnossa.