2 vuoden takuu
Tarkista Philips Avent -tutti käsin ennen jokaista käyttökertaa. Tässä ohjevideossa kerrotaan, miten tarkistaa Philips Avent -tutin turvallisuus. Samat ohjeet koskevat Philips Avent Soothie -tutteja.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF087/17 , SCF087/99 , SCF087/27 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
Olen lukenut tutteja ja BPA:ta koskevia uutisia. Miten varmistatte, että Philips Avent -tutit eivät sisällä BPA:ta?
Onko värjäytyneiden Philips Avent -tuotteiden osien käyttö turvallista?
Philips Avent -tutin turvallisuuden varmistaminen
Philips Avent -tuteista luopuminen
Miksi Avent-tutit valmistetaan silikonista eikä lateksista?