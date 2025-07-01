Philipsin asiakastuki Miten Sonicare-UV-puhdistuslaitetta käytetään?

Katso Philips Sonicare -UV-puhdistuslaitteen vaiheittaiset käyttöohjeet alta. Puhdistuslaite toimii vain paikalleen napsautettavien harjaspäiden kanssa. Sitä ei voi käyttää Sonicare For Kids -harjaspäiden kanssa. Irrota harjaspään suojus ennen käyttöä.

1. Kytke puhdistuslaite toimivaan pistorasiaan.

2. Huuhtele harjaspää ja ravistele ylimääräinen vesi pois harjauksen jälkeen.

3. Aseta sormet puhdistuslaitteen luukun syvennykseen ja avaa luukku vetämällä.

4. Aseta harjaspää puhdistuslaitteen jompaankumpaan koukkuun. Varmista, että harjakset osoittavat lamppua kohti.

5. Sulje luukku ja valitse UV-puhdistusjakso painamalla vihreää käynnistyspainiketta. Puhdistuslaite toimii vain, jos luukku on suljettu oikein. Jos luukku avataan, se pysähtyy.

Puhdistuslaite on toiminnassa, kun valo hehkuu ikkunan läpi. Puhdistus kestää 10 minuuttia, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti.