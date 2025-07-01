Philipsin asiakastuki
Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?
Philips Airfryerilla voi valmistaa kaikenlaisia pakasteranskanperunoita, kuten uuniranskanperunoita, friteeraukseen sopivia tai erityisesti Airfryeriin tarkoitettuja ranskanperunoita. HomeID-sovelluksessa (www.home.id/app) ja käyttöoppaassa on ranskanperunoiden valmistukseen liittyviä asetuksia ja vinkkejä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›