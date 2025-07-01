Philipsin asiakastuki Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?

Philips Airfryerilla voi valmistaa kaikenlaisia pakasteranskanperunoita, kuten uuniranskanperunoita, friteeraukseen sopivia tai erityisesti Airfryeriin tarkoitettuja ranskanperunoita. HomeID-sovelluksessa (www.home.id/app) ja käyttöoppaassa on ranskanperunoiden valmistukseen liittyviä asetuksia ja vinkkejä.