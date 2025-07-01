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Millaisia pakastettuja ranskanperunoita voin valmistaa Philips Airfryerilla?

Philips Airfryerilla voi valmistaa kaikenlaisia pakasteranskanperunoita, kuten uuniranskanperunoita, friteeraukseen sopivia tai erityisesti Airfryeriin tarkoitettuja ranskanperunoita. HomeID-sovelluksessa (www.home.id/app) ja käyttöoppaassa on ranskanperunoiden valmistukseen liittyviä asetuksia ja vinkkejä.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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