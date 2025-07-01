Miten saan HomeID-sovelluksen?

Jos HomeID-sovellus kaatuu usein, kokeile seuraavia vaihtoehtoja: 1. Sulje HomeID-sovellus ja käynnistä se uudelleen. 2. Varmista, että olet asentanut uusimman HomeID-sovellusversion. Tarkista päivitykset App Storesta. 3. Käynnistä puhelimesi uudelleen. 4. Tyhjennä puhelimen välimuisti (Asetukset / HomeID / Tyhjennä välimuisti) 5. Viimeisenä vaihtoehtona voit poistaa HomeID-sovelluksen ja asentaa sen uudelleen. Jos mikään edellä kuvatuista ohjeista ei auta, ota yhteyttä Philipsin paikalliseen asiakastukeen.
Apple iOS NutriU-sovellusta voi käyttää Apple iPhone -puhelimissa. Käyttöjärjestelmän on oltava vähintään iOS 14.0.
Android Android-käyttäjät tarvitsevat vähintään Android 9.0 -käyttöjärjestelmän.
Sovellusta voi käyttää myös tableteilla, mutta se on suunniteltu älypuhelimille ja toimii niillä parhaiten.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›