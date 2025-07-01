Philipsin asiakastuki Miten saan HomeID-sovelluksen?

Jos HomeID-sovellus kaatuu usein, kokeile seuraavia vaihtoehtoja:

1. Sulje HomeID-sovellus ja käynnistä se uudelleen.

2. Varmista, että olet asentanut uusimman HomeID-sovellusversion. Tarkista päivitykset App Storesta.

3. Käynnistä puhelimesi uudelleen.

4. Tyhjennä puhelimen välimuisti (Asetukset / HomeID / Tyhjennä välimuisti)

5. Viimeisenä vaihtoehtona voit poistaa HomeID-sovelluksen ja asentaa sen uudelleen.

Jos mikään edellä kuvatuista ohjeista ei auta, ota yhteyttä Philipsin paikalliseen asiakastukeen.

Älypuhelin- ja tablettivaatimukset Apple iOS

NutriU-sovellusta voi käyttää Apple iPhone -puhelimissa. Käyttöjärjestelmän on oltava vähintään iOS 14.0.



Android

Android-käyttäjät tarvitsevat vähintään Android 9.0 -käyttöjärjestelmän.



Sovellusta voi käyttää myös tableteilla, mutta se on suunniteltu älypuhelimille ja toimii niillä parhaiten.