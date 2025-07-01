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Philipsin asiakastuki

Miten saan HomeID-sovelluksen?

Jos HomeID-sovellus kaatuu usein, kokeile seuraavia vaihtoehtoja: 
1. Sulje HomeID-sovellus ja käynnistä se uudelleen. 
2. Varmista, että olet asentanut uusimman HomeID-sovellusversion. Tarkista päivitykset App Storesta. 
3. Käynnistä puhelimesi uudelleen.
4. Tyhjennä puhelimen välimuisti (Asetukset / HomeID / Tyhjennä välimuisti)
5. Viimeisenä vaihtoehtona voit poistaa HomeID-sovelluksen ja asentaa sen uudelleen.
Jos mikään edellä kuvatuista ohjeista ei auta, ota yhteyttä Philipsin paikalliseen asiakastukeen.

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Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9220/20R1 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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