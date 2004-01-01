    Voiko sähkökäyttöistä kahden rinnan rintapumppua käyttää yhden rinnan pumppuna?

    Julkaistu 30. maaliskuuta 2025

    Kyllä. Voit käyttää sähkökäyttöistä kahden rinnan Philips Avent -rintapumppua tai sähkökäyttöistä puettavaa rintapumppua yhden rinnan pumppuna.

    Voit tehdä tämän liittämällä vain yhden putken moottoriin tai irrottamalla putken käyttämättömästä keräyskupista.

    Pumpun imuteho pysyy tasaisena, vaikka toista putkea ei käytetä.

    Voit myös irrottaa käyttämättömän putken moottorista, tai jos käytät sähkökäyttöistä puettavaa rintapumppua, kiinnittää sen putken liittimeen, jotta se pysyy poissa tieltä ja moottoriyksikön ääni ei nouse häiritseväksi.

