Philips Sonicare -sovellus on saatavilla useimpiin älypuhelimiin, kunhan käyttöjärjestelmä täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset.
Android: Android 12 tai uudempi
Apple: iOS 17 tai uudempi
Philips Sonicare for Kids -sovellus on saatavilla useimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin, kunhan käyttöjärjestelmä täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset.
Android: Android 8 tai uudempi
Apple: iOS 12 tai uudempi
Kumpikaan sovellus ei tue rootattuja tai jailbreakattuja laitteita. Sovellukset eivät myöskään tue Huawei-laitteita käyttöjärjestelmästä riippumatta.
Voit ladata sovellukset Google Play -kaupasta tai Apple iOS Storesta.