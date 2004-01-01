    Mitkä laitteet ovat yhteensopivia Sonicare-sovelluksen / Sonicare for Kids -sovelluksen kanssa?

    Julkaistu 21. toukokuuta 2025

    Philips Sonicare -sovellus on saatavilla useimpiin älypuhelimiin, kunhan käyttöjärjestelmä täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset.

    Android: Android 12 tai uudempi
    Apple: iOS 17 tai uudempi

    Philips Sonicare for Kids -sovellus on saatavilla useimpiin älypuhelimiin ja tabletteihin, kunhan käyttöjärjestelmä täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset. 

    Android: Android 8 tai uudempi
    Apple: iOS 12 tai uudempi 

    Kumpikaan sovellus ei tue rootattuja tai jailbreakattuja laitteita. Sovellukset eivät myöskään tue Huawei-laitteita käyttöjärjestelmästä riippumatta.

    Voit ladata sovellukset Google Play -kaupasta tai Apple iOS Storesta. 

     

     

     

     

    Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9913/18 , HX9911/89 , HX9913/17 , HX9911/79 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7410/02 , HX7429/03 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX9944/13 , HX9911/09 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/27 , HX9911/53 , HX9911/39 , HX9911/63 , HX9911/13 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9954/53 , HX9924/13 , HX9944/03 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita Napsauta tätä nähdäksesi vähemmän tuotenumeroita

