TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Asiakastuen kotisivu

Philipsin asiakastuki

Miten valmistan gluteenitonta pastaa Philips-pastakoneella?

Jos haluat valmistaa gluteenitonta pastaa Philips-pastakoneella, tutustu seuraaviin vinkkeihin.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HR2382/10R1, HR2334/12R1, HR2665/96. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

Usein kysytyt kysymykset

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme

Etsitkö jotain muuta?

Tutustu kaikkiin Philipsin asiakastuen vaihtoehtoihin

Asiakastuen kotisivu