Miten Philips-pastakone puhdistetaan?

Pastakoneen lisävarusteet ja kaikki irrotettavat osat voidaan puhdistaa vedellä ja astianpesuaineella. Älä käytä keittiösienen hankauspuolta tai syövyttäviä aineita (hankausaineita tai bensiinin tai asetonin kaltaisia nesteitä), sillä ne voivat vahingoittaa pintoja.



Kaikki muut osat paitsi 7000-sarjan laitteiden ja Avance Collection -laitteiden etupaneeli voidaan pestä astianpesukoneessa. Valitse pesuohjelma, jonka lämpötila on alle 60 °C, ja poista suuret taikinajäämät etukäteen.



Vihjeitä:

Anna taikinajäämien kuivua ennen puhdistusta, erityisesti levyissä.

Puhdista taikinajäämät laitteesta mukana toimitetulla puhdistusvälineellä ennen hanan alla huuhtelua tai astianpesukoneessa pesua.