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Miten Philips-pastakone puhdistetaan?

Lisätietoja Philips-pastakoneen puhdistamisesta ja kunnossapitämisestä on alla.

puhdistustaulukko viva

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HR2382/10R1, HR2334/12R1, HR2665/96. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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