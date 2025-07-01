Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?

2 vuoden takuu
Sonicare- ja Sonicare For Kids -sovellukset ovat saatavilla Androidiin ja iOS:ään. Katso luettelosta, onko sovellus saatavilla maassasi.
Sonicare For Kids -sovellus on saatavilla Valko-Venäjällä. Se ei ole saatavilla Kreikassa, Kuwaitissa, Portugalissa, Saudi-Arabiassa, Serbiassa, Kazakstanissa, Israelissa, Turkissa eikä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.
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Pohjois-Amerikka
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Eurooppa
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Lähi-itä
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Aasia ja Tyynenmeren alue
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Afrikka
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Kanada
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Itävalta
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Kuwait
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Australia
|Etelä-Afrikka
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Yhdysvallat
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Belgia
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Saudi-Arabia
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Kiina
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Meksiko
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Bulgaria
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Yhdistyneet arabiemiirikunnat
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Japani
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Kroatia
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Malesia
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Tšekin tasavalta
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Uusi-Seelanti
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Tanska
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|Singapore
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Viro
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Etelä-Korea
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Suomi
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|Thaimaa
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Ranska
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Saksa
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Kreikka
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Unkari
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Irlanti
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Italia
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Latvia
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Liettua
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Luxemburg
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Alankomaat
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Norja
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Puola
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Portugali
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Romania
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Venäjä
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Serbia
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Slovakia
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Slovenia
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Espanja
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Ruotsi
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Sveitsi
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Ukraina
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|Iso-Britannia
|Kazakstan
|Israel
|Turkki
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7423/09 , HX7421/08 , HX7420/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›