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Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?

Sonicare- ja Sonicare For Kids -sovellukset ovat saatavilla Androidiin ja iOS:ään. Katso luettelosta, onko sovellus saatavilla maassasi.  

Sonicare For Kids -sovellus on saatavilla Valko-Venäjällä. Se ei ole saatavilla Kreikassa, Kuwaitissa, Portugalissa, Saudi-Arabiassa, Serbiassa, Kazakstanissa, Israelissa, Turkissa eikä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. 

 

Pohjois-Amerikka 

Eurooppa 

Lähi-itä 

Aasia ja Tyynenmeren alue 

Afrikka

Kanada 

Itävalta 

Kuwait 

Australia 

Etelä-Afrikka

Yhdysvallat 

Belgia 

Saudi-Arabia 

Kiina 

 

Meksiko

Bulgaria 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat 

Japani

 

 

Kroatia 

 

Malesia

 

 

Tšekin tasavalta 

 

Uusi-Seelanti

 

 

Tanska 

 

Singapore 

 

Viro 

 

Etelä-Korea

 

 

Suomi  

 

Thaimaa 

 

Ranska 

 

 

 

Saksa  

 

 

 

 

Kreikka 

 

 

 

Unkari 

 

 

 

 

Irlanti 

 

 

 

 

Italia 

 

 

 

 

Latvia 

 

 

 

 

Liettua 

 

 

 

 

Luxemburg 

 

 

 

 

Alankomaat 

 

 

 

 

Norja 

 

 

 

 

Puola 

 

 

 

 

Portugali 

 

 

 

 

Romania 

 

 

 

 

Venäjä 

 

 

 

 

Serbia

 

 

 

 

Slovakia 

 

 

 

 

Slovenia  

 

 

 

 

Espanja  

 

 

 

 

Ruotsi 

 

 

 

 

Sveitsi 

 

 

 

 

Ukraina 

 

 

 
 Iso-Britannia  
 		 
 Kazakstan
 		   
 Israel
 		   
 Turkki
 		   

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX7423/09 , HX7421/08 , HX7420/08 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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