Philipsin asiakastuki Missä maissa Sonicare-sovellus on saatavilla?

Sonicare- ja Sonicare For Kids -sovellukset ovat saatavilla Androidiin ja iOS:ään. Katso luettelosta, onko sovellus saatavilla maassasi.

Sonicare For Kids -sovellus on saatavilla Valko-Venäjällä. Se ei ole saatavilla Kreikassa, Kuwaitissa, Portugalissa, Saudi-Arabiassa, Serbiassa, Kazakstanissa, Israelissa, Turkissa eikä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa.

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