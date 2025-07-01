Miten katkenneen harjausputken voi palauttaa Sonicare For Kids -sovelluksessa?

2 vuoden takuu
Joissakin tilanteissa Sonicare For Kids -sovelluksessa voi palauttaa katkenneen harjausputken.
Jos Sonicare For Kids -sovelluksen käytössä on edelleen ongelmia, ota meihin yhteyttä suoraan seuraavan linkin kautta: Ota yhteys Philipsin tukeen | Philips.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX6600/52, HX6600/41, HX6600/42. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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