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Miten katkenneen harjausputken voi palauttaa Sonicare For Kids -sovelluksessa?

Joissakin tilanteissa Sonicare For Kids -sovelluksessa voi palauttaa katkenneen harjausputken. 

  1. Valitse sovelluksesta lapsen profiili.
  2. Valitse näytön vasemmassa reunassa oleva kalenteripainike.
  3. Valitse Oma kalenteri (My calendar).
  4. Valitse aurinko ja/tai kuu sen mukaan, mikä merkintä puuttuu, jotta päivän viereen ilmestyy vihreä valintamerkki. Punaisen X-merkin kohdalle ilmestyy keltainen kuvake.
  5. Siirry vanhemman ohjauspaneeliin.
  6. Valitse kohta, jossa on keltaisia puoliympyröitä. Ne edustavat aamun ja illan harjauskertoja, joille on pyydetty hyvitystä. Valitse vihreä valintamerkki.
  7. Tämä hyvittää aiemmin väliin jääneet harjauskerrat ja palauttaa katkenneen harjausputken!

Jos Sonicare For Kids -sovelluksen käytössä on edelleen ongelmia, ota meihin yhteyttä suoraan seuraavan linkin kautta: Ota yhteys Philipsin tukeen | Philips.

 

 



 

Sonicare For Kids -sovelluksen kalenteri

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX6600/52, HX6600/41, HX6600/42. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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