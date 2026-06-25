Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?

Philips OneBlade -laitteella voit trimmata, ajaa ja muotoilla kaikki vartalokarvat, myös intiimialueilla. Suurempien vartaloalueiden ajamiseen voit käyttää tavallista OneBlade-terää sekä mitä tahansa lisäosia. Käytä herkempien alueiden, kuten nivusen tai kainaloiden, ajamiseen jäljempänä lueteltuja lisäosia.
Vihje: Voit ostaa OneBlade Body -sarjan verkkokaupastamme. Sarja sopii kaikkiin OneBlade-malleihin, myös OneBlade Pro -laitteisiin.
Huomautus: Philips OneBlade on tarkoitettu kasvojen ja vartalon ihokarvojen trimmaamiseen ja ajeluun. Sitä ei ole tarkoitettu hiusten trimmaamiseen tai ajeluun. Philipsin kotiparturien ja monitoimitrimmerien valikoimasta löytyy hiuksille sopiva tuote.
Philips OneBladen Intimate-terät leikkaavat karvat tarkasti ja vähentävät samalla naarmujen ja haavojen riskiä.
Vinkkejä ihokarvojen ajamiseen miehille: Kun ajat kivespussia, ihoa on tärkeää venyttää ja pitää mahdollisimman kireänä vapaan käden sormilla. Näin muodostat ihosta sileän pinnan terän liikkeitä varten, jolloin ajotulokset paranevat ja haavojen riski pienenee. Aja kivespussit osio kerrallaan ja pidä iho mahdollisimman kireänä ja rypyttömänä.
Vinkkejä ihokarvojen ajamiseen naisille: Kun ajat ulompien häpyhuulten sisäpuolta, venytä ulompia häpyhuulia, jotta terä ei pääse kosketuksiin sisempien häpyhuulten kanssa. Aseta vapaa käsi sisempien häpyhuulten suojaksi.
Käytä ihoa suojaavaa lisäosaa seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Kiinnitä Intimate-terä OneBladen runkoon. 2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta. 3. Venytä pieni ihoalue vapaan käden sormilla kireäksi niin, että ihokarvat nousevat pystyyn. Aseta terä vain kunnolla venytetylle iholle. Katso lisätietoja edellä annetuista vinkeistä. 4. Varmista, että terä koskettaa ihoa kokonaan ja ettei terä ei ole vinossa kulmassa. 5. Liikuta laitetta hitaasti ja kevyesti. Varmista, että iho pysyy venytettynä koko ajamisen ajan.
Kun lopetat ajamisen, sammuta laite ja puhdista se huolellisesti.
Tarkemmat ohjeet on usein kysytyssä kysymyksessä, jossa käsitellään OneBladen puhdistamista.
Puhdista ihokarvat, ennen kuin trimmaat ja ajat herkkiä ihoalueita. Herkkien ihoalueiden säleikkö takaa tarkan ajotuloksen ja vähentää samalla naarmujen ja haavojen riskiä.
Herkkien ihoalueiden säleikön käyttö:
1. Kiinnitä herkkien ihoalueiden säleikkö laitteen terään painamalla sitä kevyesti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Liikuta OneBladea tasaisin ja vakain liikkein. Liikuta laitetta edestakaisin, jotta saat ajettua eri suuntiin kasvavat karvat. Venytä ihoa tarvittaessa vapaalla kädellä, jotta saat ajettua ryppyisemmät ihoalueet, kuten kivespussin.
3. Kun olet valmis, irrota lisäosa laitteesta. Huuhtele lisäosa ja OneBlade puhtaiksi haalealla vedellä.
Vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa trimmaa vartalokarvat 5 mm:n pituisiksi. Älä käytä samaa ohjauskampaa kasvoille ja vartalolle hygieniasyistä.
Vartalokarvoille tarkoitetun ohjauskamman käyttö:
1. Kiinnitä vartalokarvoille tarkoitettu ohjauskampa OneBladen terään painamalla sitä kevyesti, kunnes se napsahtaa paikalleen. 2. Aja karvat vartalokarvojen ohjauskampa kiinnitettynä. Parhaan tuloksen saat, kun liikutat terää karvojen kasvusuuntaa vastaan. 3. Kun olet valmis, irrota lisäosa laitteesta. Huuhtele lisäosa ja OneBlade puhtaiksi haalealla vedellä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja:QP1924/20 , QP2724/23 , QP1424/65 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›