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Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?

Philips OneBlade -laitteella voit trimmata, ajaa ja muotoilla kaikki vartalokarvat, myös intiimialueilla. Suurempien vartaloalueiden ajamiseen voit käyttää tavallista OneBlade-terää sekä mitä tahansa lisäosia. Käytä herkempien alueiden, kuten nivusen tai kainaloiden, ajamiseen jäljempänä lueteltuja lisäosia.

Vihje: Voit ostaa OneBlade Body -sarjan verkkokaupastamme. Sarja sopii kaikkiin OneBlade-malleihin, myös OneBlade Pro -laitteisiin.

Huomautus: Philips OneBlade on tarkoitettu kasvojen ja vartalon ihokarvojen trimmaamiseen ja ajeluun. Sitä ei ole tarkoitettu hiusten trimmaamiseen tai ajeluun. Philipsin kotiparturien ja monitoimitrimmerien valikoimasta löytyy hiuksille sopiva tuote.
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: QP1924/20 , QP2724/23 , QP1424/65 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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