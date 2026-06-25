Miten OneBladea käytetään vartalokarvoille?

Philips OneBladen Intimate-terät leikkaavat karvat tarkasti ja vähentävät samalla naarmujen ja haavojen riskiä.



Vinkkejä ihokarvojen ajamiseen miehille: Kun ajat kivespussia, ihoa on tärkeää venyttää ja pitää mahdollisimman kireänä vapaan käden sormilla. Näin muodostat ihosta sileän pinnan terän liikkeitä varten, jolloin ajotulokset paranevat ja haavojen riski pienenee. Aja kivespussit osio kerrallaan ja pidä iho mahdollisimman kireänä ja rypyttömänä.



Vinkkejä ihokarvojen ajamiseen naisille: Kun ajat ulompien häpyhuulten sisäpuolta, venytä ulompia häpyhuulia, jotta terä ei pääse kosketuksiin sisempien häpyhuulten kanssa. Aseta vapaa käsi sisempien häpyhuulten suojaksi.



Käytä ihoa suojaavaa lisäosaa seuraavien ohjeiden mukaisesti:



1. Kiinnitä Intimate-terä OneBladen runkoon.

2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

3. Venytä pieni ihoalue vapaan käden sormilla kireäksi niin, että ihokarvat nousevat pystyyn. Aseta terä vain kunnolla venytetylle iholle. Katso lisätietoja edellä annetuista vinkeistä.

4. Varmista, että terä koskettaa ihoa kokonaan ja ettei terä ei ole vinossa kulmassa.

5. Liikuta laitetta hitaasti ja kevyesti. Varmista, että iho pysyy venytettynä koko ajamisen ajan.



Kun lopetat ajamisen, sammuta laite ja puhdista se huolellisesti.



Tarkemmat ohjeet on usein kysytyssä kysymyksessä, jossa käsitellään OneBladen puhdistamista.

