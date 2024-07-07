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Miten manuaalinen Philips Avent -rintapumppu kootaan?

Tämä artikkeli koskee alla lueteltuja Philips Avent -rintapumppuja. 
 
Kokoa manuaalinen Philips Avent -rintapumppu seuraavien ohjeiden mukaan.

Huomautus: Varmista, että rintapumpun kaikki rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat on puhdistettu ja desinfioitu ennen käyttöä.

Miten manuaalinen Philips Avent -rintapumppu kootaan?

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/16 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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