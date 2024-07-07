Philipsin asiakastuki Miten manuaalinen Philips Avent -rintapumppu kootaan?

Tämä artikkeli koskee alla lueteltuja Philips Avent -rintapumppuja.



Kokoa manuaalinen Philips Avent -rintapumppu seuraavien ohjeiden mukaan.



Huomautus: Varmista, että rintapumpun kaikki rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat on puhdistettu ja desinfioitu ennen käyttöä.

Manuaalisen rintapumpun kokoaminen Työnnä (valkoinen) venttiili pumpun runkoon alapuolelta. Työnnä venttiili mahdollisimman syvälle (kuva 1). Kierrä pumpun runkoa myötäpäivään pullon suulla, kunnes se on tiukasti kiinni (kuva 2). Aseta varsi silikonikuppiin. Varmista, että varsi työntyy loppuun asti (kuva 3). Kiinnitä silikonikuppi pumpun runkoon yläpuolelta. Paina kupin reunoja sormillasi niin, että kuppi kiinnittyy tiiviisti runkoon (kuva 4). Kiinnitä kahva silikonikuppiin liittämällä kahvan reikä kupin varteen. Paina kahvaa pumpun runkoon niin, että se napsahtaa paikalleen (kuva 5). Aseta pehmuste pumpun runkoon ja varmista, että reuna peittää rungon. Työnnä pehmusteen sisäosa suppiloon nuolella merkittyyn viivaan asti ja varmista, että pehmusteen reunat ovat tiiviisti pumpun rungon ympärillä (kuva 6). Vain manuaalinen Essential-rintapumppu SCF417: Poista ilma painamalla syvennyksien välejä.