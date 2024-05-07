Philipsin asiakastuki Miten manuaalista Philips Avent -rintapumppua käytetään?

Jos et ole varma, miten manuaalista Philips Avent -rintapumppua käytetään, katso ohjeet alta.



Pura, puhdista ja desinfioi kaikki osat ennen rintapumpun ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen.

Manuaalisen Philips Avent -rintapumpun käyttöohjeet Huomautus: Käytä rintapumpun kanssa aina pehmustetta. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla ja varmista, että rinta on puhdas. Paina koottu pumpun runko rintaasi vasten. Varmista, että nänni on keskellä, jotta pehmuste asettuu rinnalle ilmatiiviisti. Paina kahvaa hellävaraisesti, kunnes tunnet imun (katso alla oleva kuva). Päästä kahva sitten lepoasentoon. Toista tämä vaihe nopeasti 5 tai 6 kertaa, jotta maito alkaa virrata. Paina kahvaa hieman alaspäin. Huomautus: Kahvaa ei tarvitse painaa kokonaan alas. Paina sitä vain sen verran kuin tuntuu miellyttävältä. Maito alkaa virrata pian, vaikka et käytä pumpun koko imutehoa. Kun maito alkaa virrata, hidasta rytmiä painamalla kahvasta ja pitämällä se painettuna hetken ennen kuin päästät sen lepoasentoon. Jatka tätä rytmiä niin kauan kuin maito virtaa. Jos kätesi väsyy, kokeile käyttää toista kättä tai lypsää toisesta rinnasta. Maito ei virtaa. Huomautus: Älä huolestu, jos maitoa ei ala tulla heti. Rentoudu ja jatka lypsämistä. Voit irrottaa rintapumpun välillä ja asettaa sen sitten uudestaan paikalleen. Tämä stimuloi maidon virtausta. Jatka lypsämistä, kunnes tunnet, että rinta on tyhjä. Kun lopetat lypsämisen, irrota rintapumppu varovasti rinnastasi ja kierrä pullo irti pumpun rungosta. Puhdista rintapumpun muut käytössä olleet osat. Jos ongelmat manuaalisen Philips Avent -rintapumpun käytössä jatkuvat, ota meihin yhteyttä.