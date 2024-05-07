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Philipsin asiakastuki

Miten manuaalista Philips Avent -rintapumppua käytetään?

Jos et ole varma, miten manuaalista Philips Avent -rintapumppua käytetään, katso ohjeet alta.

Pura, puhdista ja desinfioi kaikki osat ennen rintapumpun ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen.

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/16 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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