Philipsin asiakastuki
Voiko Sonicare-sovelluksen synkronoida Apple Health -sovellukseen?
Kyllä, Sonicare-sovellus synkronoituu Apple Health -sovellukseen versiosta 10.5.0 alkaen.
Vaihe 1:
Lataa Sonicare-sovellus Applen App Storesta ja käynnistä sovellus.
Vaihe 2:
Aloita Sonicare-sovelluksen käyttö ja yhdistä hammasharja annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vaihe 3:
Huomautus:
- Napauta Sonicare-sovelluksen aloitusnäytön oikeassa alakulmassa olevaa ...-kuvaketta.
- Napauta Asetukset (Settings) -kohtaa.
- Napauta Apple Health -asetukset (Apple Health settings) -kohtaa.
- Noudata sivulla annettuja Apple Health -yhdistämisohjeita.
Synkronointi Apple Health -sovellukseen edellyttää iOS:n Sonicare-sovellukseen yhdistettyä hammasharjaa ja sovelluksen jatkuvaa käyttöä.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9913/17 , HX9913/18 , HX9911/79 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›