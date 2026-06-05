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Philipsin asiakastuki

Voiko Sonicare-sovelluksen synkronoida Apple Health -sovellukseen?

Kyllä, Sonicare-sovellus synkronoituu Apple Health -sovellukseen versiosta 10.5.0 alkaen. 
 

Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: HX9913/17 , HX9913/18 , HX9911/79 . Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita  ›

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