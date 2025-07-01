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Voinko kuoria ihoni ennen ihokarvojen poistoa?
Kyllä, voit kuoria ihosi ennen ihokarvojen poistoa. Varmista kuitenkin, ettet kuori ihoasi 24 tunnin aikana ennen ihokarvojen poistoa tai 48 tunnin aikana sen jälkeen.
Tämän sivun tiedot koskevat seuraavia malleja: BRE718/00, BRE719/00, BRE728/00. Napsauta tätä nähdäksesi lisää tuotenumeroita ›
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