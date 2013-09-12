2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
V Line
20" / 50,8 cm
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
4.3
5:stä
12
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
marcelde
12/09/2013
België
Tres tres bon moniteur
Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
AlessandroD
02/09/2013
Italia
Lo uso casa anche per il lavoro, sono un disegnatore, e mi trovo molto bene.
Rapporto qualita' prezzo, ottime, sono un disegnatore, la qualita', grafica e' buona, logicamente le dimensioni per il mio lavoro sono piccole, mi serviva un secondo monitor anche per altri motivi, ma in generale va' bene !
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Monitor LCD con retroilluminazione LED
seb08
29/07/2013
France
Excellente qualité d'image.
Très bon rapport qualité/prix. Il s'adapte très facilement à la résolution optimale. Menu facilement accessible.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED