2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
246V5LSB/00
V Line
24" (61 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
3.6
5:stä
16
Arviot
User12345678910
04/02/2017
Deutschland
Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem
Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
max61
14/04/2014
Nederland
prima product
De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
harry1307
25/10/2013
Nederland
zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd
goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite