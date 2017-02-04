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  • Energy Label Europe A
    Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Energy Label Europe A
    Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

246V5LSB/00

3.6
| (16) Arviot
Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä
Katso eloisia LED-kuvia kiiltävältä, upeasti muotoillulta näytöltä, jossa on SmartControl lite. Loistava valinta!
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Nauti upeista LED-kuvista eloisissa väreissä

  • V Line

  • 24" (61 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

16

Arviot

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Funktioniert seitdem ich ihn besitze ohne ein Problem

Dieser Bildschirm hat eine hervorragende Qualität. Sein gebürsteter Look sieht sehr gut aus. Die Grafik ist hervorragend. Einziges defizit sind die Tasten am Bildschirm. Diese sind nicht immer besonders leicht zu bedienen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V5LSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

14/04/2014

Nederland

Nederland

prima product

De monitor heeft een helder beeld. De voet had wat stabieler gemogen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

25/10/2013

Nederland

Nederland

zeer tevreden, werkt prima en snel geinstallerd

goed beeld, makkelijk te installeren nette vormgeving

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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