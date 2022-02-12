2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273V5LHAB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
3.9
5:stä
57
Arviot
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
citoyen
06/09/2020
België
Vahvistettu ostaja
Répond aux souhaits des plus exigeants
C'est la note que ce produit européen mérite et qui est dans la tradition de la qualiyé Philips
Edut
Il ne présente que cela
Haitat
Il faut chercher sans être certain de trouver. Il n'obéit pas à mon Chat
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite
benxy
03/01/2020
Österreich
Das Produkt hat eine sehr gute Auflösung
Der Monitor von Philips eignet sich sehr gut als Zweitmonitor für den Laptop.
Edut
ausgezeichnete Grafik
Haitat
wenig Einstellmöglichkeiten
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LHAB LCD-Monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 246V5LHAB LCD-Monitor
Vasteaika on SmartResponsen mukainen