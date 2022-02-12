TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Energy Label Europe A
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Energy Label Europe A
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Arviot
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Nauti HDMI-liitännällä ja stereokaiuttimilla varustetun suuren Philips-näytön eloisista LED-kuvista. Loistava valinta!
Näytä kaikki edut

stereokaiuttimilla

Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Kiinteät stereokaiuttimet multimediaa varten

Laadukkaat, näyttölaitteeseen sijoitetut stereokaiuttimet voivat olla mallista ja muotoilusta riippuen esimerkiksi näkyvissä eteen suunnatut, näkymättömissä alas suunnatut tai ylös tai alas suunnatut.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

57

Arviot

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

06/09/2020

België

België

Vahvistettu ostaja

Répond aux souhaits des plus exigeants

C'est la note que ce produit européen mérite et qui est dans la tradition de la qualiyé Philips

Edut

Il ne présente que cela

Haitat

Il faut chercher sans être certain de trouver. Il n'obéit pas à mon Chat

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHAB Moniteur LCD avec SmartControl Lite

03/01/2020

Österreich

Österreich

Das Produkt hat eine sehr gute Auflösung

Der Monitor von Philips eignet sich sehr gut als Zweitmonitor für den Laptop.

Edut

ausgezeichnete Grafik

Haitat

wenig Einstellmöglichkeiten

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LHAB LCD-Monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 246V5LHAB LCD-Monitor

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vasteaika on SmartResponsen mukainen