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  • Energy Label Europe B
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Energy Label Europe B
    Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
  • Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

Tuotanto lopetettu

LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä
Katso eloisia LED-kuvia suuresta Philips-näytöstä, jossa on HDMI ja SmartControl lite. Loistava valinta!
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Nauti upeista LED-kuvista elävissä väreissä

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

LED-tekniikalla luonnollisen eloisat värit

Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.

SmartControl Lite helpottaa näytön säätämistä

SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast: uskomattoman tarkat mustan yksityiskohdat

SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

39

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

08/01/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Selkeä ja terävä

Näyttö on terävä ,värit luonnolliset ja muotoilultaan ajaton .Erittäin kannattava ostos kaikin puolin ,tosi toimiva luonnollisten värien ansiosta esim. Valokuvien muokkaus

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite

05/07/2017

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mycket monitor för pengarna

Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

07/02/2018

Norge

Norge

Veldig bra skjerm

Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

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