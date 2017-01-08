2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
273V5LHSB/00
V Line
27" (68,6 cm)
Valkoiset LED-valot ovat puolijohdelaitteita, jotka syttyvät aina heti täyteen kirkkauteensa. LED-valot eivät sisällä elohopeaa, joten niiden kierrätys ja hävittäminen on ympäristöystävällistä. LED-valojen ansiosta LCD-taustavaloa voi hallita tarkasti, mikä takaa erinomaisen kontrastisuhteen. Lisäksi koko näytön tasainen kirkkaus parantaa värien toistotarkkuutta.
SmartControl Lite on uuden sukupolven näytönhallintaohjelmiston 3D-kuvakeperustainen käyttöliittymä. Siinä käyttäjä voi hienosäätää hiirellä useimpia näytön parametreja, kuten väri, kirkkaus, näytön kalibrointi, multimedia ja tunnusten hallinta.
SmartContrast on Philipsin tekniikka, joka analysoi tarkastelemasi sisällön, säätää värit automaattisesti ja ohjaa taustavalon voimakkuutta digitaalisen kuvan ja videon kontrastin tehostamiseksi dynaamisesti, kun peleissä on tummia värisävyjä. Kun säästötila on valittuna, kontrasti ja taustavalo muuttuvat täydellisiksi toimistosovelluksia varten ja virrankulutuksen vähentämiseksi.
4.2
5:stä
39
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Anne
08/01/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Selkeä ja terävä
Näyttö on terävä ,värit luonnolliset ja muotoilultaan ajaton .Erittäin kannattava ostos kaikin puolin ,tosi toimiva luonnollisten värien ansiosta esim. Valokuvien muokkaus
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-näyttö, jossa SmartControl Lite
Journalisten
05/07/2017
Sverige
Vahvistettu ostaja
Mycket monitor för pengarna
Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Sigurd
07/02/2018
Norge
Veldig bra skjerm
Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Vasteaika on SmartResponsen mukainen