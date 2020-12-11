2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
276E8VJSB/00
E Line
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.
3.9
5:stä
32
Arviot
80%
suosittelee tätä tuotetta
Lyn50
11/12/2020
Danmark
God opløsning og klart billed
God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm
Greytop
25/12/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
This monitor has a great display
Specification and price, also looked at reviews posted online.
Edut
Absolutley first class display
Haitat
A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Splodgy
14/10/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Fine monitor for CAD
I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.
Edut
Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.
Haitat
None so far
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.