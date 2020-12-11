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  • Energy Label Europe F
    Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Energy Label Europe F
    Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
  • Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu

Tuotanto lopetettu

4K Ultra HD -LCD-näyttö

276E8VJSB/00

3.9
| (32) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta
Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu
Philipsin 27 tuuman 4K UHD -näyttö tarjoaa huipputarkan kuvanlaadun. 4K UHD -laajakuvanäytön kuvanlaatu on terävä ja selkeä kaikista kuvakulmista. Flicker-Free-tekniikka vähentää silmien rasitusta.
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Loistava kuvanlaatu, elegantti muotoilu

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Tarkka UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) -resoluutio

Philips-näytöt näyttävät tehokkaiden näyttöpaneelien ja UltraClear 4K UHD -tekniikan ansiosta entistä terävämpiä 3840 x 2160 -kokoisia kuvia. Philips-näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. Saat terävät kuvat käyttöösi vaativissakin ammattisovelluksissa, kuten CAD-ratkaisuissa, 3D-grafiikkaohjelmissa ja monimutkaisissa laskentataulukoissa.

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-LED-laajakuvatekniikalla tarkka kuva ja värit

IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelma.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

32

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

3

11/12/2020

Danmark

Danmark

God opløsning og klart billed

God opløsning og klart billede, tilstrækkeligt stort til at kunne læse tekst uden briller, hvilket var formålet med at købe denne skærm.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD-skærm

25/12/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

This monitor has a great display

Specification and price, also looked at reviews posted online.

Edut

Absolutley first class display

Haitat

A bit dissapointed as my new Mac M2 Mini boots up and the display goes into standby mode before it gets a video signal, I start the Mini, then 5 seconds later switch mains on the display and all OK. Perhaps I have been used to an Apple Mac for too long, (over ten years) but I will still give the monitor 5 stars.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

14/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Fine monitor for CAD

I chose this monitor when I replaced my desktop PC and associated devices. Apart from general use I was looking for a monitor that was good for CAD/CAM software, which I use a lot. I read a review citing best monitors for CAD and this was on the list. So I bought one and I was not disappointed. It's a very nice monitor for AutoCAD and Fusion 360.

Edut

Good sized screen, small frame, high resolution, easy colour temperature adjustment for low light. Great price.

Haitat

None so far

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 276E8VJSB 4K Ultra HD LCD monitor

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.

  2. Vasteaika on SmartResponsen mukainen

  3. NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan

  4. sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan

  5. Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.