2 vuoden takuu
279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Vapauta konsolipelaamisesi. Olemme kehittäneet Xbox-tiimin kanssa tämän Designed for Xbox -näytön, joka tuottaa todistetusti optimaalisen visuaalisen Xbox-sarjan X suorituskyvyn alusta alkaen.
Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Näytön AMD FreeSync™ Premium Pro -sertifiointi mahdollistaa vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR) ja luo aidontuntuisen HDR-pelikokemuksen. Pelaa sulavasti ja täydellä teholla ja nauti erinomaisesta HDR-kuvasta, jossa on lyhyt viive.
Pidät intensiivisistä, kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 144 kertaa sekunnissa, käytännössä 2,4 kertaa nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 144 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtääminen helpottuu. Tässä Philips-näytössä on todella matala viive eikä siinä esiinny kuvan repeytymistä, joten se on täydellinen pelikumppani.
Palkinnot
3.1
5:stä
9
Arviot
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow
16/04/2022
Italia
Vahvistettu ostaja
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Edut
Hai tutto
Haitat
gestione led non controllabile da software terzi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow
Kebc
05/08/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fantastisk skærm
Rigtig fed gamerskærm der kan det hele, bruger den til min Xbox x.
Edut
Rigtig god Gaming oplevelse
Haitat
der er kommet en pixelfejl efter meget kort tid
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Gaming Monitor 329M1RV 4K HDR-skærm med Ambiglow
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Enimmäisresoluutio toimii käytettäessä HDMI- tai DP-liitäntää.
Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi kannattaa tarkistaa, että näytönohjain tukee tämän Philips-näytön enimmäisresoluutiota ja -virkistystaajuutta.
Vasteaika on SmartResponsen mukainen
BT. 709- / DCI-P3 -alue CIE1976-standardin mukaan
NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
Adobe RGB -alue CIE1976-standardin mukaan
NVIDIA® G-SYNC® -toimintoa tukeva liitäntä: DisplayPort
Päivitä NVIDIA® G-SYNC® -ohjain uusimpaan versioon, lisätietoja on NVIDIAn sivustossa: https://www.nvidia.com/
Varmista, että näytönohjaimesi tukee NVIDIA® G-SYNC® -ominaisuutta
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. AMD, AMD:n nuolilogo, AMD FreeSync™ ja niiden yhdistelmät ovat Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkkejä. Muut tässä julkaisussa käytettävät tuotenimet on annettu vain tiedoksi, ja ne voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.
Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.