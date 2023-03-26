AMD FreeSync™ Premium Pro; sulava HDR-pelikokemus ja lyhyt viive

Pelatessa ei pitäisi joutua tekemään kompromisseja. Näytön AMD FreeSync™ Premium Pro -sertifiointi mahdollistaa vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR) ja luo aidontuntuisen HDR-pelikokemuksen. Pelaa sulavasti ja täydellä teholla ja nauti erinomaisesta HDR-kuvasta, jossa on lyhyt viive.