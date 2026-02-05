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Evnia Gaming Monitor 4K HDR -näyttö ja Ambiglow

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Evnia Gaming Monitor4K HDR -näyttö ja Ambiglow

279M1RV/00

Evnia Gaming Monitor 4K HDR -näyttö ja Ambiglow

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Ohjelmisto ja ohjaimet

SmartControl-ohjelmisto

  • versio: V7.0.0
  • ZIP tiedosto, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Windows 8 -ohjaimet - English (US)

  • versio: 279M1
  • ZIP tiedosto, 10 kB
  • 27 August 2021

Oppaat

Pikaopas - English (US)

  • PDF tiedosto, 3.7 MB
  • 1 June 2023

Energiamerkintä

  • PDF tiedosto, 76.3 kB
  • 12 June 2023

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