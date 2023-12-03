2 vuoden takuu
40B1U5600/00
Enemmän kuin kaikki tarvittava
Tämä Philipsin USB-C-monitoiminäyttö on vaivaton asentaa. Voit katsella teräväpiirtokuvaa, siirtää tietoja ja ladata kannettavan samalla kaapelilla. Kuulokepidike vie kaapelien hallinnan aivan uudelle tasolle.
5000-sarja
40 (halkaisija 39,53 tuumaa / 100,4 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Tässä Philips-näytössä on USB-C-liitäntä, jota voi käyttää virransyöttöön. Älykäs ja joustava virranhallinta mahdollistaa yhteensopivan laitteen lataamisen suoraan. Ohuen käännettävän USB-C-liitännän avulla liittäminen onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. Voit katsoa HD-videokuvaa ja siirtää dataa todella nopeasti samalla, kun lataat yhteensopivaa laitetta.
MultiClient-integroidulla KVM-kytkimellä voi hallita kahta erillistä tietokonetta yhdellä näytön, näppäimistön ja hiiren kokonaisuudella. Lähteen vaihtaminen painikkeella on nopeaa. Sopii kokoonpanoihin, jotka edellyttävät kahta tietokonetta tai suuren näytön jakamista kahden tietokoneen kesken.
IPS-näyttöjen edistyksellisen tekniikan ansiosta saat erittäin laajat 178/178 asteen katselukulmat, jotka mahdollistavat näytön katsomisen lähes mistä tahansa katselusuunnasta. Tavanomaisista TN-näytöistä poiketen IPS-näytöissä on erittäin terävä kuva ja elävät värit. Niinpä ne ovat ihanteellisia valokuvien ja elokuvien katseluun, Internetin selaamiseen sekä tarkkaa värien erottelua ja yhtenäistä kirkkautta vaativien ammattisovellusten käyttöön.
4.5
5:stä
4
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Edut
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Edut
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Haitat
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Vahvistettu ostaja
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Edut
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Haitat
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C
Date of Use 2024-09-21
IPS-sana- ja -tuotemerkki sekä tuotteeseen liittyvät patentit ovat omistajiensa omaisuutta.
Vasteajan arvo sama kuin SmartResponse
CIE1976:een perustuva NTSC-alue
CIE1931:een perustuva sRGB-alue
Videon siirtoa varten USB‑C:n kautta kannettavan tietokoneesi/laitteesi on tuettava USB‑C DP Alt ‑tilaa
Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä verkossa tapahtuva video- ja äänisuoratoisto Internetin kautta, voivat vaikuttaa verkkosi suorituskykyyn. Laitteistosi, verkkokaistanleveys ja sen suorituskyky määrittävät äänen ja videon kokonaislaadun.
USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, avaa OSD-valikko ja valitse USB 3.0 tai uudempi versio, joka tukee lähiverkon nopeutta 1 G:hen asti.
Tämän näytön USB-C-virransyöttö on enintään 100 W (tavallisesti 96 W), virransyötön enimmäisteho määräytyy laitteen mukaan.
PowerSensor-energiansäästöjen laskenta ei sisällä USB-liitäntää ja virransyöttöä.
EPEAT-luokitus on voimassa vain maissa, joissa Philips rekisteröi tuotteen. Tarkista maasi rekisteröintitilanne osoitteessa https://www.epeat.net/.
Näyttö saattaa näyttää erilaiselta kuin ominaisuuskuvissa.