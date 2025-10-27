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Business Monitor UltraWide-LCD-näyttö, jossa on USB-C

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Business MonitorUltraWide-LCD-näyttö, jossa on USB-C

40B1U5600/00

Business Monitor UltraWide-LCD-näyttö, jossa on USB-C

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Ohjelmisto ja ohjaimet

Windows 7 -ohjaimet

  • ZIP tiedosto, 11 kB
  • 27 October 2025

Windows 8 -ohjaimet

  • ZIP tiedosto, 11 kB
  • 27 October 2025

Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 14.9 MB
  • 18 June 2026

Energiamerkintä

  • PDF tiedosto, 75.1 kB
  • 18 June 2026

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