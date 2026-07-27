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  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
  • Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)

1000i SeriesIlmanpuhdistin

AC1215/10

Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)
Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet yhdellä napin painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 270 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
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Poistaa 99,9 % – virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet (2, 3, 4)

Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)

  • Puhdistaa jopa 63 m²:n huoneen

  • Puhtaan ilman tuottoaste 270 m³/h

  • HEPA- ja aktiivihiilisuodatin

Nopea puhdistus sopii jopa 63 m²:n huoneisiin

Tehokas ilmavirta kattaa jopa 63 m²:n huoneet ja levittää puhdasta ilmaa koko huoneeseen. Sen ansiosta puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 270 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n tilan jo 11 minuutissa. (1)

HEPA-suodatin vangitsee 99,97 % 0,003 mikronin hiukkasista

Kolmikerroksinen suodatus NanoProtect HEPA -suodattimella, aktiivihiilisuodattimella ja esisuodattimella vangitsee 99,97 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista hiukkasista (4), joten olet turvassa PM2.5-hiukkasilta, bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, eläinhilseeltä ja muilta epäpuhtauksilta. European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioima.

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista

Vangitsee myös hengitystieviruksia kantavia aerosoleja. Airmid Healthgroupin testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (3). Testattu myös koronaviruksella (5).

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. (1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (190 m³/h) huoneen tilavuudella (49 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.

  2. (2) Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla kolmannen osapuolen testilaboratoriossa. / Suodattimen läpi virtaavasta ilmasta, JISB 9908-2022 -testaustapa.

  3. (3) Testattu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta. Vähentyminen mitattiin laitteen toimittua turbotilassa 10–20 minuuttia. Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.

  4. (4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.

  5. (5) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisen laboratorion testikammiossa, jonka ilmatilassa oli IB-viruksen aerosoleja.

  6. (6) Laitteen suositeltu käyttöikä perustuu ulkoilmassa olevien haitallisten hiukkasten vuosittaiseen ja alueelliseen keskiarvoon ja ilmanpuhdistimen 16 tunnin päivittäiseen käyttöön automaattitilassa.