Puhdistaa ilman alle 11 minuutissa (1)

Ilmanpuhdistin suodattaa kodin näkymättömät virukset, allergeenit ja epäpuhtaudet yhdellä napin painalluksella ja pitää kotisi puhtaana ja turvallisena. Puhtaan ilman tuottoaste (CADR) on 270 m³/h, mikä takaa nopean ja tehokkaan puhdistuksen.