Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Ilmanpuhdistin ja ilmankostutin
Kaikki sarjat
1000i Series Ilmanpuhdistin
Tuki
AC1215/10
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
EU Declaration of conformity Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/10 - English (US)
User Manual Philips Series 1000 Air Purifier AC1215/10
Kaikki (7)
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?
Philips-ilmanpuhdistin ei käynnisty
Philips-ilmanpuhdistimen valorenkaan väri ei muutu
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme