2 vuoden takuu
AC1715/10
Puhdistaa jopa 78 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 300 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Ohjattavissa Air+-sovelluksella
VitaShield-tekniikka kerää pienintä tunnettua koronavirustakin pienempiä aerosoleja ja hiukkasia (6). VitaShield-tekniikka kerää lähes kaikki epäpuhtaudet – se deaktivoi virukset ja vangitsee ne sisäänsä. Airmid Healthgroupin riippumattomasti testaama, poistaa jopa 99,9 % ilman viruksista ja aerosoleista (2). Testattu myös koronaviruksella (7).
Philipsin ilmanpuhdistimille tehdään 170 tiukkaa pakollista testiä ennen kuin ne lähtevät tehtaalta, ja ne ovat European Centre for Allergy Research Foundation -keskuksen sertifioimia. Niille tehdään perusteellisia käyttöikä- ja kestävyystestejä ympärivuorokautista käyttöä varten.
Yötilassa ilmanpuhdistin toimii lähes äänettömästi, joten se ei häiritse nukkumista. Sekä ilmanlaadunilmaisimen että käyttöliittymän valot voi himmentää tai sammuttaa, jotta ne eivät häiritse.
Arviot
(1) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Puhdistusaika lasketaan jakamalla CADR-arvo (300 m³/h) huoneen tilavuudella (48 m³), kun huoneen pinta-ala on 20 m² ja korkeus 2,4 m.
(2) Testattu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta. Vähentyminen mitattiin laitteen toimittua turbotilassa 10–20 minuuttia. Ilmanpuhdistin ei Yhdysvaltain ympäristöviraston (EPA) mukaan yksin suojaa Covid-19-virukselta, mutta sillä voidaan täydentää kokonaisvaltaista suojausta.
(3) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
(4) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta, testattu koivun siitepölyllä Itävallan OFI-tutkimuslaitoksen SOP 350.003 -testimenetelmällä
(5) GB/T 18801 -standardin mukaisesti testattuna Philipsin ilmanpuhdistimien puhtaan ilman tuottoaste ja energiatehokkuus ovat parempia NanoProtect HEPA -suodattimen kuin HEPA H13 -suodattimen kanssa.
(6)Testattu NaCl-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Koronavirusten kokoa käsittelevän kirjallisuuden mukaan koronavirukset ovat kooltaan noin 0,08–0,22 mikronia (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5th Ed., Academic Press, 2017, luku 24, s. 435–461).
(7) Mikrobien vähentymisastetta testattu Philips HEPA NanoProtect -suodattimella ulkopuolisessa laboratoriossa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ihmisen koronaviruksen (HCoV-229E) aerosoleja.
(8) Suositeltu käyttöikä on laskettu Philips-käyttäjien keskimääräisen käyttöajan ja kaupunkien ilmansaastetietojen (WHO) perusteella. Todelliseen käyttöikään vaikuttavat käyttöympäristö ja -tiheys.
(9) Alexa- ja Google Home -toimintojen saatavuus riippuu sijainnistasi.
(10) Suodattimen läpi kulkevasta ilmasta. Testattu NaCl-aerosolilla kolmannen osapuolen laboratoriossa.
(11) Säästöt perustuvat suodattimen ilmoitettuun käyttöikään ja hintoihin, jotka ovat saatavilla brändin verkkosivuilta tai jälleenmyyjiltä. Alankomaat, 21. kesäkuuta 2022.