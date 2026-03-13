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Ilmanpuhdistin ja ilmankostutin
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1000i Series Ilmanpuhdistin keskikokoiseen huoneeseen
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AC1715/10
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Nala AC1711 UKCA declaration - English (US)
AC1715_IID_EU
Kaikki (6)
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Wi-Fi-verkot, jotka ovat yhteensopivia yhdistettävän Philips-ilmanpuhdistimen kanssa
Voiko Philips-ilmanpuhdistimen ja -kostuttimen Wi-Fi-ominaisuuden poistaa käytöstä?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?
Philips-ilmanpuhdistin on liian äänekäs
Philips-ilmanpuhdistin sammuu yhtäkkiä
Philips-ilmanpuhdistimen valo palaa tai vilkkuu
Ilmanpuhdistimesta tulee epämiellyttävää hajua.
Philips-ilmanpuhdistimesta kuuluu epätavallista ääntä
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