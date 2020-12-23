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Tuotanto lopetettu

Ilmanpuhdistin, Series 3000

AC3256/10

4.5

| (230) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Hengitä vapaammin

Astma ja allergiat ovat yhä tavallisempia. Joka viides suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta. Monet uskovat olevansa suojassa saasteilta kotona, mutta sisäilma on usein huomattavasti epäpuhtaampaa kuin ulkoilma. Huono sisäilma vaikuttaa keneen tahansa, mutta erityisen haitallinen vaikutus sillä on riskialttiisiin ryhmiin, kuten raskaana oleviin naisiin, pikkulapsiin, kroonisista keuhkosairauksista kärsiviin ja ikäihmisiin. Philips-ilmanpuhdistin poistaa jopa 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista ja 99,9 % ilman bakteereista ja tietyistä viruksista.

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Jokaisella henkäyksellä on väliä – puhtaampi sisäilma tukee terveyttä

Hengitä vapaammin

  • Huoneen koko: enintään 95 m²

  • ECARFin testaama ja sertifioima

  • Erityinen allergeenitila

  • CADR-arvo (siitepöly)*: 393

Edistyksellinen NanoProtect-suodatin suojaa monipuolisesti

Edistyksellinen NanoProtect-suodatin suojaa monipuolisesti

Erittäin paksu NanoProtect HEPA-/AC-suodatin poistaa ilmassa kulkeutuvat hiukkaset tehokkaasti koko käyttöikänsä ajan.

AL-automaattitila poistaa allergeenit erityisen tehokkaasti

AL-automaattitila poistaa allergeenit erityisen tehokkaasti

Erityinen allergeenitila poistaa erittäin tehokkaasti tavalliset ilmassa olevat allergeenit. Kun puhdistin havaitsee pienimmänkin ilmanlaadun muutoksen, se parantaa puhdistuskykyään ilman allergeenien poistamiseksi.

Puhdistaa tehokkaasti jopa 95 m²:n huoneen

Puhdistaa tehokkaasti jopa 95 m²:n huoneen

Aerodynamiikkaan pohjautuva Vitashield IPS ja erittäin paksu NanoProtect HEPA -suodatin tuottavat tunnissa jopa 393 m3 puhdasta ilmaa. Laitteen teho riittää siis jopa 95 m² :n kokoiseen huoneeseen. Suodatus poistaa tehokkaasti jopa 0,02 µm:n* kokoiset pienhiukkaset eli yli 100 kertaa PM2.5-hiukkasia pienemmät hiukkaset. Se poistaa myös 99,97 %* tavallisista ilman mukana kulkeutuvista allergeeneista, 99,9 % bakteereista sekä joitakin viruksia, kuten H1N1-virukset*. Laite suojaa myös haitallisilta kaasuilta, kuten formaldehydiltä, tolueenilta ja TVOC-yhdisteiltä.

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Arviot

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4.5

5:stä

230

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

23/12/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimiva tuote

Heti käynnistyksen jälkeen huomaa eron huoneen ilmassa. Hieman äänekäs kun tehot nousevat, tosin varmasti syystäkin, esimerkiksi kun avataan ulko-ovi. Suodattimien huolto helppoa. Voi suositella allergiaa kärsiville ja talouksiin joissa käytetään takkaa.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Paras ilmanpuhdistimemme

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Paras ilmanpuhdistimemme

24/04/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hieno tuote koiratalouteen

Laite puhdistaa sisäilmaa todella tehokkaasti. Pienenä miinuksena se että kun kyseessä on koiratalous joutuu suodattimia puhdistamaan melko tiuhaan. Muuten mainio kapine, olemme todella tyytyväisiä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AC3256/10 Ilmanpuhdistin, Series 3000

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: AC3256/10 Ilmanpuhdistin, Series 3000

06/04/2020

Sverige

Sverige

Bra för en astmatiker/allergiker

Denna är väl genom tänkt produkt och trivs med den och får hjälp av den väldigt bra hade dock önskat och mera Philips utomordentliga sjukhus kvalite mer i denna som skulle ta bort mera kemikalier och lukter och dofter bort. Den tar med nanokol filter nu också mera bort de ämnen än många andra luftrenare gör men hoppas hjälp mera för MCS samt Extremtsvårt sjuka i Sensorisk Hyperreaktivitet i kroppens alla slemhinnor...Ni ärså bra redan men önskar operationssalens ren luft i maskinen framöver pga mina flera svåra respiratoriska problem.tack

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. CADR-arvo (savu): ulkopuolisen tahon AHAM-standardin mukaisesti testaama

  2. 20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, legionellabakteeri ja hepatiittivirukset ovat yli 20 nanometrin (0,00002 mm) kokoisia.

  3. Poistaa 99,97 % hiukkasista: ulkopuolisen laboratorion vuonna 2015 suorittama testi