2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Hengitä vapaammin
Astma ja allergiat ovat yhä tavallisempia. Joka viides suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta. Monet uskovat olevansa suojassa saasteilta kotona, mutta sisäilma on usein huomattavasti epäpuhtaampaa kuin ulkoilma. Huono sisäilma vaikuttaa keneen tahansa, mutta erityisen haitallinen vaikutus sillä on riskialttiisiin ryhmiin, kuten raskaana oleviin naisiin, pikkulapsiin, kroonisista keuhkosairauksista kärsiviin ja ikäihmisiin. Philips-ilmanpuhdistin poistaa jopa 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista ja 99,9 % ilman bakteereista ja tietyistä viruksista.
Huoneen koko: enintään 95 m²
ECARFin testaama ja sertifioima
Erityinen allergeenitila
CADR-arvo (siitepöly)*: 393
Erittäin paksu NanoProtect HEPA-/AC-suodatin poistaa ilmassa kulkeutuvat hiukkaset tehokkaasti koko käyttöikänsä ajan.
Erityinen allergeenitila poistaa erittäin tehokkaasti tavalliset ilmassa olevat allergeenit. Kun puhdistin havaitsee pienimmänkin ilmanlaadun muutoksen, se parantaa puhdistuskykyään ilman allergeenien poistamiseksi.
Aerodynamiikkaan pohjautuva Vitashield IPS ja erittäin paksu NanoProtect HEPA -suodatin tuottavat tunnissa jopa 393 m3 puhdasta ilmaa. Laitteen teho riittää siis jopa 95 m² :n kokoiseen huoneeseen. Suodatus poistaa tehokkaasti jopa 0,02 µm:n* kokoiset pienhiukkaset eli yli 100 kertaa PM2.5-hiukkasia pienemmät hiukkaset. Se poistaa myös 99,97 %* tavallisista ilman mukana kulkeutuvista allergeeneista, 99,9 % bakteereista sekä joitakin viruksia, kuten H1N1-virukset*. Laite suojaa myös haitallisilta kaasuilta, kuten formaldehydiltä, tolueenilta ja TVOC-yhdisteiltä.
4.5
5:stä
230
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
Ahis
23/12/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimiva tuote
Heti käynnistyksen jälkeen huomaa eron huoneen ilmassa. Hieman äänekäs kun tehot nousevat, tosin varmasti syystäkin, esimerkiksi kun avataan ulko-ovi. Suodattimien huolto helppoa. Voi suositella allergiaa kärsiville ja talouksiin joissa käytetään takkaa.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Paras ilmanpuhdistimemme
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Paras ilmanpuhdistimemme
Tyytyväinen
24/04/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hieno tuote koiratalouteen
Laite puhdistaa sisäilmaa todella tehokkaasti. Pienenä miinuksena se että kun kyseessä on koiratalous joutuu suodattimia puhdistamaan melko tiuhaan. Muuten mainio kapine, olemme todella tyytyväisiä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AC3256/10 Ilmanpuhdistin, Series 3000
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: AC3256/10 Ilmanpuhdistin, Series 3000
Citytiina
06/04/2020
Sverige
Bra för en astmatiker/allergiker
Denna är väl genom tänkt produkt och trivs med den och får hjälp av den väldigt bra hade dock önskat och mera Philips utomordentliga sjukhus kvalite mer i denna som skulle ta bort mera kemikalier och lukter och dofter bort. Den tar med nanokol filter nu också mera bort de ämnen än många andra luftrenare gör men hoppas hjälp mera för MCS samt Extremtsvårt sjuka i Sensorisk Hyperreaktivitet i kroppens alla slemhinnor...Ni ärså bra redan men önskar operationssalens ren luft i maskinen framöver pga mina flera svåra respiratoriska problem.tack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
CADR-arvo (savu): ulkopuolisen tahon AHAM-standardin mukaisesti testaama
20 nanometriä: Testaaja IUTA. Maailman terveysjärjestön (WHO) vuoden 2008 mikrobiologisia riskejä arvioivan Microbiological Risk Assessment Report -raportin mukaan lintuinfluenssavirus, ihmisten influenssavirukset, legionellabakteeri ja hepatiittivirukset ovat yli 20 nanometrin (0,00002 mm) kokoisia.
Poistaa 99,97 % hiukkasista: ulkopuolisen laboratorion vuonna 2015 suorittama testi