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Ilmanpuhdistin, Series 3000

Tuotanto lopetettu

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Ilmanpuhdistin, Series 3000

AC3256/10

Ilmanpuhdistin, Series 3000

Tuotanto lopetettu

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Oppaat

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF tiedosto, 7 MB
  • 13 March 2026

Astma ja allergiat ovat yhä tavallisempia. Joka viides suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta. Monet uskovat olevansa suojassa saasteilta kotona, mutta sisäilma on usein huomattavasti epäpuhtaampaa kuin ulkoilma. Huono sisäilma vaikuttaa keneen tahansa, mutta erityisen haitallinen vaikutus sillä on riskialttiisiin ryhmiin, kuten raskaana oleviin naisiin, pikkulapsiin, kroonisista keuhkosairauksista kärsiviin ja ikäihmisiin. Philips-ilmanpuhdistin poistaa jopa 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista ja 99,9 % ilman bakteereista ja tietyistä viruksista.

  • PDF tiedosto
  • 21 May 2026

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