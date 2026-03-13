2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuki
AC3256/10
Tuotanto lopetettu
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
Astma ja allergiat ovat yhä tavallisempia. Joka viides suomalaisista kärsii siitepölyallergiasta. Monet uskovat olevansa suojassa saasteilta kotona, mutta sisäilma on usein huomattavasti epäpuhtaampaa kuin ulkoilma. Huono sisäilma vaikuttaa keneen tahansa, mutta erityisen haitallinen vaikutus sillä on riskialttiisiin ryhmiin, kuten raskaana oleviin naisiin, pikkulapsiin, kroonisista keuhkosairauksista kärsiviin ja ikäihmisiin. Philips-ilmanpuhdistin poistaa jopa 99,97 % tavallisimmista ilmassa olevista allergeeneista ja 99,9 % ilman bakteereista ja tietyistä viruksista.
Miksi puhdistin nollataan suodattimen vaihdon jälkeen?
Milloin puhdistan/vaihdan suodattimet ja tunnistimen?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen PM2.5-lukema tarkoittaa?
Mitä Philips-ilmanpuhdistimen merkkivalot ja virhekoodit tarkoittavat?
Mitä suodattimia käytetään Philips-ilmanpuhdistimessa?
Onko Philips-ilmanpuhdistin tai -kostutin nollattava suodattimen vaihdon tai puhdistuksen jälkeen?
Voiko suodattimet ja esisuodattimen puhdistaa?
Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu
Philips-ilmanpuhdistimen valo palaa tai vilkkuu
Philips-ilmanpuhdistin on liian äänekäs
Philips-ilmanpuhdistin ei paranna ilmanlaatua
Ilmanpuhdistimesta tulee epämiellyttävää hajua.
Philips-ilmanpuhdistimesta kuuluu epätavallista ääntä
Philips-ilmanpuhdistin ei käynnisty
Philips-ilmanpuhdistimen valorenkaan väri ei muutu