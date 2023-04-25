2 vuoden takuu
Puhdista, raikasta ja lämmitä kotisi milloin vain
Philipsin 3-in-1-ilmanpuhdistin pitää kodin ilman terveellisenä ja miellyttävänä. Se lämmittää ilmaa talvella ja viilentää sitä kesällä. Samalla se puhdistaa jatkuvasti ilmaa, ja sen HEPA-suodatusjärjestelmä poistaa 99,95 % hiukkasista, jotka ovat yhtä pieniä kuin pienin tunnettu virus.
Puhdistaa jopa 42 m²:n huoneen
Puhtaan ilman tuottoaste 165 m³/h
HEPA- ja aktiivihiilisuodatin
Puhdistustoiminto sopii jopa 42 m²:n huoneeseen **. Optimaalisen 360 asteen ilmanoton ja erittäin tehokkaan erittäin pienten hiukkasten suodatustehon ansiosta puhtaan ilman tuottoaste* on jopa 165 m³/h. Se puhdistaa 20 m²:n huoneen tehokkaasti 17,5 minuutissa.
Kolmikerroksinen NanoProtect HEPA -suodatusjärjestelmä, aktiivihiilisuodatin ja esisuodatin vangitsevat 99,95 % erittäin pienistä, jopa vain 0,003 mikronin kokoisista eli pienintä tunnettua virusta*** pienemmistä hiukkasista, joten olet turvassa bakteereilta, siitepölyltä, pölyltä, PM2.5-hiukkasilta, eläinten hilseeltä, pölypunkeilta, homeitiöiltä, hajuilta, kaasuilta, aerosoleilta ja muilta epäpuhtauksilta.
Ilmanlaadun tunnistin havaitsee alle 2,5 µm:n kokoiset ilman hiukkaset ja näyttää ne reaaliaikaisesti sekä lukuina että värikoodattuina. Väripalkki ilmaisee sisäilman laadun asteikolla sininen (hyvä), violetti (kohtalainen), vaaleanpunainen (heikko) ja punainen (erittäin heikko). Lisäksi reaaliaikaisessa näytössä näkyy lämpötila ja suodattimen vaihtohälytys.
4.6
5:stä
196
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Prisoner6
25/04/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Excellent Product
This has been a great purchase. It has heated my room in the winter, kept it cool in the Spring, and it shows how purified muy air is. It has a simple but elegant design. I'm very happy with this excellent purchase.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Lioness queen
24/01/2023
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great product
I love the fact that not only does it help with my allergies it also keeps me warm when the temperature drops. It is super fast at heating the room up so it’s win win.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Bateman
22/03/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
The product is now easy to use
I purchased 2 fans and after some teething problems with the remote control of one upstairs affecting the other downstairs I find the machines easy to use. I still await my first electricity bill since using the machines.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 Series AMF220/35 3-in-1 Purifier, Fan and Heater
CADR-arvo on sertifioidun kolmannen osapuolen laboratorion testaama GB/T18801-2015-standardin mukaisesti. Päivitimme tuotteidemme CADR-arvot testaustavoissamme ja tuotantomme laadunvalvonnassa tapahtuneiden parannusten takia.
Ei huolta, jos ostat tuotteen, jonka pakkauksen tietoja ei ole vielä päivitetty – tuote toimii tehokkaammin kuten verkossa olevissa tiedoissa on ilmoitettu.
Huoneen koko 42 m² on laskettu NRCC-5401-standardin mukaisesti käyttäen tupakansavun CADR-arvoa, joka on testattu GB/T18801-2015-standardin mukaisesti.
* Testattu vuonna 2020 NaCL-aerosolilla DIN71460-1-standardin mukaan iUTA:ssa.
* * Suodattimen läpi virtaavassa ilmassa. Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta, laitteen toimiessa täydellä teholla 40 minuutin ajan.
* * Ilmanpuhdistin ei itsessään suojaa Covid-19-virukselta, mutta se voi olla osa suunnitelmaa, jolla suojelet itseäsi ja perhettäsi (Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto).
* * * Suodattimen läpi virtaavassa ilmassa. Testattu kolmannen osapuolen laboratoriossa 30 m³:n kammiossa GB21551.3-2010-standardin mukaisesti, (testibakteerina Staphylococcus Albus 8032).
* * * * Suositeltu käyttöikä perustuu teoreettiseen laskelmaan keskimääräisestä ulkoilmassa olevien hiukkasten määrästä (35 µg/m³), kun ilmanpuhdistinta käytetään pienimmällä nopeudella 39 m²:n huoneessa 16 tuntia päivässä.