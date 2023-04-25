Puhdista, raikasta ja lämmitä kotisi milloin vain

Philipsin 3-in-1-ilmanpuhdistin pitää kodin ilman terveellisenä ja miellyttävänä. Se lämmittää ilmaa talvella ja viilentää sitä kesällä. Samalla se puhdistaa jatkuvasti ilmaa, ja sen HEPA-suodatusjärjestelmä poistaa 99,95 % hiukkasista, jotka ovat yhtä pieniä kuin pienin tunnettu virus.