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Ilmanpuhdistin ja ilmankostutin
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2000 Series 3-in-1-puhdistin, -tuuletin ja -lämmitin
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AMF220/15
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Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15
Alkuperäinen vaihtosuodatinIntegroitu 3-in-1
Philips-ilmanpuhdistimen valorenkaan väri ei muutu
Miten yhdistän kaukosäätimen Philips 3-in-1 -puhdistimeen, tuulettimeen ja lämmittimeen?
Philips-ilmanpuhdistimen suodattimen vaihdon ilmaisin ei sammu
Philips-ilmanpuhdistin on liian äänekäs
Philips-ilmanpuhdistimesta kuuluu epätavallista ääntä
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