Kolme joustavaa lämpö- ja nopeusasetusta helpottavat hallintaa

Kolmen lämpötila- ja kahden nopeusasetuksen ansiosta saat aina täydellisen lopputuloksen. Voit valita matalan ja korkean nopeusasetuksen väliltä ja valita lämpötila-asetukseksi yhden seuraavista: viileä, hellävarainen tai korkea. Joustavat asetukset takaavat tehokkaan ilmavirran ja hiuksia suojaavan lämpötilan, joten saat varmasti haluamasi tuloksen.