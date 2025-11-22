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  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
  • Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely

5000 SeriesAir Styler

BHA530/00

3.7
| (143) Arviot
Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely
Philips Air Styler 5000 -muotoilulaitteella luot hiustyylejä helposti päivittäin. Lämmin ilma leviää harjasta tasaisesti kaikkialle hiuksiisi samalla, kun ionikäsittely tekee niistä kiiltävät.
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Useita hiustyylejä ja hoitokäsittely

  • 5 muotoiluosaa

  • Tasainen lämmön jakautuminen

  • 4 kertaa enemmän ioneja*

  • Keraaminen, sisältää arganöljyä

Even Heat Distribution -tekniikka vähentää ylikuumenemista

Even Heat Distribution -tekniikka suojaa hiuksia tehokkaasti ylikuumentumiselta ja pitää ne terveinä ja kiiltävinä.

4 kertaa tehokkaampi ionikäsittely*

Muotoilulaitteen ionikäsittelyllä hoidat hiuksia hetkessä. Negatiivisesti varautuneet ionit poistavat sähköisyyttä, hoitavat hiusta ja silottavat hiussuomut ja lisäävät siten hiusten kiiltoa. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Kolme joustavaa lämpö- ja nopeusasetusta helpottavat hallintaa

Kolmen lämpötila- ja kahden nopeusasetuksen ansiosta saat aina täydellisen lopputuloksen. Voit valita matalan ja korkean nopeusasetuksen väliltä ja valita lämpötila-asetukseksi yhden seuraavista: viileä, hellävarainen tai korkea. Joustavat asetukset takaavat tehokkaan ilmavirran ja hiuksia suojaavan lämpötilan, joten saat varmasti haluamasi tuloksen.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

143

Arviot

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Edut

viele praktische Funktionen

Haitat

nicht der leiseste

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Edut

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Haitat

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna HP8656-malliin

  2. Leveällä harjalla