2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
25 mm:n keskikokoinen kiharrinosa
Keraamiset turmaliinilevyt
Digitaaliset lämpöasetukset
Keraaminen kiharrinosa estää hiusvauriot tehokkaasti muotoilun aikana. Turmaliinipinnoite tekee hiuksista uskomattoman pehmeät ja kiiltävät.
Kahdeksalla kätevällä digitaalisella lämpöasetuksella voit säätää kihartimen lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi, joten hiusvaurioita ei synny.
Korkealla lämpötilalla muotoilet hiukset helposti ja saat juuri tyyliisi sopivan lopputuloksen.
4.7
5:stä
17
Arviot
100%
suosittelee tätä tuotetta
La_joys
14/09/2023
Italia
Bel risultato
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro, ma fino ad ora non ne avevo mai utilizzato uno di forma cilindrica con pinza da 25mm. Onestamente ero un pò scettica all'inizio, ma ho già testato un paio di volte il ferro e devo dire che il risultato è sempre stato ottimo, è molto versatile e a seconds di come viene utilizzato si possono ottenere risultati differenti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Edut
la pinza, scalda rapidamente, ottimo rapporto qualità prezzo
Haitat
Ferro un pò ingombrante e il cavo leggermente corto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
adrian14
25/04/2020
Italia
ottima qualita
ottimo prodotto sono rimasto molto conteno ,spedizione veloce
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Aleeex97
28/01/2020
Italia
Piega perfetta con estrema facilità!
Ho acquistato questo arricciacapelli quasi un anno fa ormai, dopo aver confrontato varie recensioni a proposito di prodotti anche di marchi diversi e alla fine ho scelto Philips che, posso affermare con gioia, si é riconfermato essere una garanzia! L'arricciacapelli é leggero e pratico da usare, ha un comodissimo meccanismo di blocco automatico e il cilindro da 25 mm, per me che ho capelli di media lunghezza, é perfetto per ottenere una bella piega ondulata e di lunga durata (anche 4/5 giorni). A distanza di quasi un anno, posso dire con sicurezza che il prodotto é validissimo, continua a fare il suo lavoro in maniera brillante e il rapporto qualità prezzo é quindi soddisfacente! Lo consiglio a chiunque, anche a chi, come me, non ha molta praticità, data la sua facilità d'uso.
Edut
Pratico, leggero, di facile uso
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB864/00 Arricciacapelli